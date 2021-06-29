فاكهه صيفية لها فوائد هائلة ولكن الإفراط في تناولها قد يسبب هذه المشاكل

من فواكه الصيف التي يحبها معظم الناس فاكهة التين الشوكي حيث أنه يحتوى على كثير من الفوائد الهامة لصحة الإنسان.

ولكن الإفراط في تناوله قد يسبب العديد من المشاكل الصحية،

لذلك وجب علينا أن نقدم إليكم أعزائي القراء بموقع ثقفني فوائد وأضرار هذه الفاكهة الصيفية

للاستفادة منها وتعزيز صحتكم خلال فصل الصيف.

فوائد التين الشوكي الهائلة لصحة الإنسان

تحتوى فاكهة التين الشوكي على كمية هائلة من مضادات الأكسدة التي تكسب الجسم مناعة قوية وتحميه من أمراض السرطان.

كما أنه يحتوى على فيتامين “أ” بنسبة كبيرة الذي يعتبر هام جدا لنمو العظام، وتحسين الرؤية، وتغذية الجلد والبشرة.

التين الشوكي أيضا يحتوى على نسبة كبيرة جدا من الألياف الغذائية.

ويحتوى على المعادن الهامة للنمو مثل الزنك والحديد والكالسيوم والماغنسيوم.ويحتوى أيضا على فيتامين “سي”

ويساهم بشكل كبير في علاج مرضى السكرى من النوع الثاني، وعلاج ارتفاع الكوليسترول.

كما انه يساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الهضم، ويساهم بشكل كبير في الحماية من الإصابة بالقرح وسرطان القولون.

الأضرار التي قد تصيبنا إذا ما تم الإفراط في تناول فاكهة التين الشوكي

على الرغم من الفوائد العديدة التي قمنا بذكرها في أعلى المقال

إلا أنه إذا ما تم تناول التين الشوكي بكمية كبيرة قد يسبب لنا مشاكل صحية

فبعض الناس قد يكون لديهم حساسية منه مما قد يصيبهم بمشاكل منها جفاف الفم والطفح الجلدي وتورم الشفاه.

نظرا لاحتواءه على مضادات الأكسدة بنسبة عالية فيجب عدم الإفراط في تناوله

لأن الحصول على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة قد يضر بجسم الإنسان ويسبب السرطان.

تناول التين الشوكي بكمية كبيرة قد يسبب زيادة في الوزن حيث أنه يحتوى على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

قد يؤدى إلي انخفاض في ضغط الدم إذا تم الإفراط في تناوله نظراً لاحتواءه على البوتاسيوم بشكل كبير.

كثرة الألياف الغذائية بهذه الفاكهة قد تؤدى إلى مشاكل بالمعدة مثل الانتفاخ، وعسر الهضم، وعدم الراحة.

بما أنه يخفض نسبة السكر في الدم فتناوله بصورة كبيرة قد يخفض السكر بأعلى من معدله الطبيعي

مما يسبب الجوع والتعب والغثيان.

فوائد التين الشوكي للحامل والجنين

يمنح التين الشوكي الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة لصحة المرأة الحامل والجنين

حيث أنه غنى بفيتامينات هــ ، أ ، سي ويساعد فى نمو أنسجة الطفل، لغناه بالماغنسيوم مما يمنع من حدوث تشوهات خلقية للجنين

يحمى الحامل من الإصابة بالإمساك حيث يحتوى على الألياف الغذائية التي تحمى الجهاز الهضمي

ويمد الجسم بحمض الفوليك الذي يحمى من خطر الولادة المبكرة.

يساعد الحامل على تحسين الحالة المزاجية ويعمل كمنظم لدرجة الحرارة.

يعمل كمدر طبيعي لحليب الأم أثناء فترة الرضاعة.

فوائد زيت التين الشوكي للبشرة

يستخدم زيت التين الشوكي لترطيب البشرة ويمنحها النضارة والصفاء.

ويحد من ظهور التجاعيد ويقلل من علامات الشيخوخة.

لزيت التين الشوكي دور فعال فى تفتيح البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة.

يساهم بشكل كبير فى تخلص البشرة من الجفاف.

يساعد التين الشوكي فى التخلص من الهالات السوداء والتمتع ببشرة نقية خالية من العيوب.