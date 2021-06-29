طريقة عمل أصابع بسكوت التمر بالمكسرات بطريقة سهلة وبسيطة للجميع

تعتبر أصابع بسكوت التمر بالمكسرات من أنواع البسكوتات الخفيفة التي يتم تناولها في أي وقت وخاصة في وجبة الإفطار، ويعد هذا البسكوت خفيف جداً على المعدة وله قيمة غذائية عالية وذلك لاحتوائه على مكون العجوة والمكسرات، حيث تعمل المكسرات على تقوية الذاكرة عند الأطفال الصغار والكبار أيضاً، ويتم إعداد هذا النوع بعدة طرق مختلفة وتختلف طريقة حشوة ايضاً على حسب رغبة كل فرد ونوع المكسرات التي يحبها، وفي هذا الموضوع المختصر سوف نتحدث بالتفصيل عن مكونات عمل أصابع بسكوت التمر بالمكسرات وطريقة إعداده المبسطة.

مكونات عمل أصابع بسكوت التمر بالمكسرات

سوف نتعرف اليوم على مكونات عمل أصابع بسكوت التمر بالمكسرات بالتفصيل وهي كما يلي:

4 أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

ربع كوب من اللبن.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبدة الذائبة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من السكر.

حبة واحدة من البيض.

رشة صغيرة من الملح.

الحشو

كيلو من العجوة.

كوب من المكسرات ( على حسب النوع المتوفر عند حضرتك ).

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذا النوع من البسكوت غير صعبة وفي إمكانيات الجميع وهي كالتالي:

نحضر إناء للعجن ونضع به البيضة والزيت والسكر والزبدة والفانيليا. نضرب هذه المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي أو الخلاط حتى يذوب السكر. ثم نضيف عليهم اللبن ونستمر في الضرب حتى يتكون لدينا خليط كريمي. نحضر الدقيق المنخول ويقلب به البيكنج بودر والملح. نضيف خليط الدقيق تدريجياً إلى الخليط السابق ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة. نترك العجين يرتاح لمدة 10 دقائق. نفرد العجينة باستخدام النشابة ثم نقطعها إلى قطع مناسبة لعمل الأصابع. نشكل العجين باستخدام شوكة ثم نقلبها على الناحية الأخرى ونضع بها حشوة العجوة. نلف كل قطعة من العجين على شكل اصابع ونضعها في صينية مدهونة. ندخل الصينية الفرن ونضعها على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي.

طريقة تحضير الحشوة

يتم عمل الحشوة بطريقة بسيطة لا تستغرق وقتاً وهي كما يلي: