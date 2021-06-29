طريقة عمل الهريسة في البيت زي المحلات بأقل تكلفة وأسهل الخطوات

الهريسة تعتبر من أشهر أنواع الحلويات الشرقية في دول الوطن العربي وبالأخص بلاد الشام، وتتميز بالمذاق الشهي واللذيذ الذي يحبه كل الكبار والأطفال، وتتميز هذه الوصفة أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو مكلفة، ولذلك يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في البيت، وسوف ننشر لكم طريقة عمل الهريسة مثل المحلات الجاهزة لكي تحضروها بأنفسكم بدلاً من شرائها بأغلى الأسعار. مكونات عمل الهريسة في البيت 3 كوب من السميد الخشن.

كوب واحد من السكر.

كوب من جوز الهند.

كوب من السمنة.

كوب ونصف كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة الحجم من كربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من الطحينة.

لوز للتزيين.

شربات. طريقة تحضير الهريسة في البيت بالخطوات في بولة كبيرة نقوم بخلط كلاً من السميد الخشن مع جوز الهند والسكر جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة السمنة إلى هذا الخليط، ونعجن المكونات بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.

في بولة أخرى نقوم بخلط الزبادي وبيكربونات الصوديوم مع بعضهما البعض جيداً.

ثم نقوم بإضافة هذا الخليط إلى خليط السميد، ونقلب جميع المكونات مع بعضها جيداً.

بعد ذلك نقوم بدهن صينية الفرن جيداً بالطحينة لكي تغطي القاعدة والجوانب.

ثم نصب خليط الهريسة داخل الصينية كله بالتساوي.

ونضع على الوجه حبات اللوز.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة.

وندخل الصينية ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي، ويستغرق ذلك حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك نخرجها بعد أن تستوي ويحمر وجهها، ونصب الشربات عليها وهي ساخنة.

ثم نتركها جانباً حتى تبرد، ونقطعها بعد ذلك إلى مربعات صغيرة.

وتصبح جاهزة للتقديم بالهنا والشفا.

لتحضير الشربات نقوم بغلي الماء والسكر على النار ثم نضيف عصير الليمون، ونتركه يغلي 5 دقائق إضافية ثم نرفعه، ونضيف له ملعقة من ماء الورد أو الفانيليا لكي يكتسب طعم أفضل ونتركه جانباً حتى موعد الاستخدام.

للحصول على الهريسة مثل المحلات بنفس الطعام والقوام والملمس يجب عليكم عدم الإفراط في وضع الشربات عليها، وتناولها قبل مرور أربعة أيام عليها وبالأخص إذا كانت من الوصفات المحشية من الداخل بالقشطة. مكونات عمل الهريسة في البيتطريقة تحضير الهريسة في البيت بالخطوات الوسوم

الهريسة تعتبر من أشهر أنواع الحلويات الشرقية في دول الوطن العربي وبالأخص بلاد الشام، وتتميز بالمذاق الشهي واللذيذ الذي يحبه كل الكبار والأطفال، وتتميز هذه الوصفة أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو مكلفة، ولذلك يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في البيت، وسوف ننشر لكم طريقة عمل الهريسة مثل المحلات الجاهزة لكي تحضروها بأنفسكم بدلاً من شرائها بأغلى الأسعار. مكونات عمل الهريسة في البيت 3 كوب من السميد الخشن.

كوب واحد من السكر.

كوب من جوز الهند.

كوب من السمنة.

كوب ونصف كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة الحجم من كربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من الطحينة.

لوز للتزيين.

شربات. طريقة تحضير الهريسة في البيت بالخطوات في بولة كبيرة نقوم بخلط كلاً من السميد الخشن مع جوز الهند والسكر جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة السمنة إلى هذا الخليط، ونعجن المكونات بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.

في بولة أخرى نقوم بخلط الزبادي وبيكربونات الصوديوم مع بعضهما البعض جيداً.

ثم نقوم بإضافة هذا الخليط إلى خليط السميد، ونقلب جميع المكونات مع بعضها جيداً.

بعد ذلك نقوم بدهن صينية الفرن جيداً بالطحينة لكي تغطي القاعدة والجوانب.

ثم نصب خليط الهريسة داخل الصينية كله بالتساوي.

ونضع على الوجه حبات اللوز.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة.

وندخل الصينية ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي، ويستغرق ذلك حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك نخرجها بعد أن تستوي ويحمر وجهها، ونصب الشربات عليها وهي ساخنة.

ثم نتركها جانباً حتى تبرد، ونقطعها بعد ذلك إلى مربعات صغيرة.

وتصبح جاهزة للتقديم بالهنا والشفا.

لتحضير الشربات نقوم بغلي الماء والسكر على النار ثم نضيف عصير الليمون، ونتركه يغلي 5 دقائق إضافية ثم نرفعه، ونضيف له ملعقة من ماء الورد أو الفانيليا لكي يكتسب طعم أفضل ونتركه جانباً حتى موعد الاستخدام.

للحصول على الهريسة مثل المحلات بنفس الطعام والقوام والملمس يجب عليكم عدم الإفراط في وضع الشربات عليها، وتناولها قبل مرور أربعة أيام عليها وبالأخص إذا كانت من الوصفات المحشية من الداخل بالقشطة. مكونات عمل الهريسة في البيتطريقة تحضير الهريسة في البيت بالخطوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الهريسة في البيت زي المحلات بأقل تكلفة وأسهل الخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.