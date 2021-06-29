ماسكات الزبادي المذهلة لترطيب الوجه وعلاج التشققات والجفاف بكل سهولة

يتعرض الوجه يومياً للعوامل الخارجية المختلفة التي تسبب له الضرر مثل أشعة الشمس والأتربة واستخدام الماء باستمرار ومستحضرات التجميل وغيرها، ولذلك يجب على كل فتاة تقديم العناية الخاصة لبشرتها لكي تحافظ على نضارتها، ونقدم لكل من تعاني من جفاف بشرتها وتشققها ماسكات الزبادي المذهلة لترطيب الوجه وتقديم له التغذية المطلوبة، وهي غير مكلفة أبداً ولكنها فعالة وسحرية. ماسك الزبادي لترطيب الوجه ماسك الزبادي لترطيب الوجه مكونات الماسك: 3 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نقطتين من خل التفاح.

القليل من زيت الزيتون. طريقة تطبيق الماسك: نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

ينصح بعد خفق المكونات بكثرة لكي لا يتحول إلى حليب سائل.

نقوم بتوزيع الماسك على الوجه، ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد أن يجف الماسك على الوجه.

نقوم بمسجه بقطنة نظيفة جيداً.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، ونرطبه بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة.

يكرر هذا الماسك مرة أسبوعياً بشكل منتظم. ماسك الزبادي لترطيب البشرة ماسك الزبادي لترطيب البشرة مكونات الماسك: 2 ملعقة كبيرة الحجم من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة الحجم من العسل النحل. طريقة تطبيق الماسك: نقوم بإضافة العسل إلى الزبادي، ونقلبهم بشكل جيد حتى يمتزجوا.

ثم نوزع الخليط على الوجه كله مع الابتعاد عن منطقة العينين والفم.

ونتركه حتى يجف تماماً وقد يستغرق نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.

ونجفف البشرة برفق.

ثم نرطبها بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة.

يمكن تكرار هذا الماسك مرتين خلال الأسبوع للحفاظ على ترطيب البشرة ونضارتها.

يحتوي هذا الماسك على فيتامينات مغذية للبشرة وتحقق لها الترطيب المرغوب به بكل سهولة وبأقل تكلفة ممكنة، وتحصلون مع الاستمرار على بشرة ناعمة مثل الأطفال. ماسك الزبادي للوجه ماسك الزبادي للوجه مكونات الماسك: ملعقتين كبار من اللبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من الخيار المبشور. طريق تطبيق الماسك: نخلط الزبادي مع بشر الخيار جيداً، حتى نحصل على قوام مثل العجينة.

نقوم بتوزيع المعجون على الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر، ويكرر ثلاثة مرات أسبوعياً. الوسوم

يتعرض الوجه يومياً للعوامل الخارجية المختلفة التي تسبب له الضرر مثل أشعة الشمس والأتربة واستخدام الماء باستمرار ومستحضرات التجميل وغيرها، ولذلك يجب على كل فتاة تقديم العناية الخاصة لبشرتها لكي تحافظ على نضارتها، ونقدم لكل من تعاني من جفاف بشرتها وتشققها ماسكات الزبادي المذهلة لترطيب الوجه وتقديم له التغذية المطلوبة، وهي غير مكلفة أبداً ولكنها فعالة وسحرية. ماسك الزبادي لترطيب الوجه ماسك الزبادي لترطيب الوجه مكونات الماسك: 3 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نقطتين من خل التفاح.

القليل من زيت الزيتون. طريقة تطبيق الماسك: نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

ينصح بعد خفق المكونات بكثرة لكي لا يتحول إلى حليب سائل.

نقوم بتوزيع الماسك على الوجه، ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد أن يجف الماسك على الوجه.

نقوم بمسجه بقطنة نظيفة جيداً.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، ونرطبه بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة.

يكرر هذا الماسك مرة أسبوعياً بشكل منتظم. ماسك الزبادي لترطيب البشرة ماسك الزبادي لترطيب البشرة مكونات الماسك: 2 ملعقة كبيرة الحجم من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة الحجم من العسل النحل. طريقة تطبيق الماسك: نقوم بإضافة العسل إلى الزبادي، ونقلبهم بشكل جيد حتى يمتزجوا.

ثم نوزع الخليط على الوجه كله مع الابتعاد عن منطقة العينين والفم.

ونتركه حتى يجف تماماً وقد يستغرق نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.

ونجفف البشرة برفق.

ثم نرطبها بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة.

يمكن تكرار هذا الماسك مرتين خلال الأسبوع للحفاظ على ترطيب البشرة ونضارتها.

يحتوي هذا الماسك على فيتامينات مغذية للبشرة وتحقق لها الترطيب المرغوب به بكل سهولة وبأقل تكلفة ممكنة، وتحصلون مع الاستمرار على بشرة ناعمة مثل الأطفال. ماسك الزبادي للوجه ماسك الزبادي للوجه مكونات الماسك: ملعقتين كبار من اللبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من الخيار المبشور. طريق تطبيق الماسك: نخلط الزبادي مع بشر الخيار جيداً، حتى نحصل على قوام مثل العجينة.

نقوم بتوزيع المعجون على الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر، ويكرر ثلاثة مرات أسبوعياً.

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