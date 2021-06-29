بأسهل المكونات قومي بتحضير دجاج كنتاكي في المنزل مثل المطاعم

دجاج كنتاكي واحداً من أكثر الأكلات التى يقبل الكثيرون على تناولها في المطاعم بفضل توابلها الشهية، وشكلها الجذاب وطعمها المقرمش اللذيذ الذي يحبه’ الكبار والصغار، ويعد دجاج كنتاكي من افضل الوجبات السريعه والمغذيه، والتي يتم تحضيرها في وقت قليل، ومن الممكن أن يتم تحضيراها ووضعها في الفريزر لحين الأحتياج لها، فهي من الممكن أن تكون وجبه أساسية للغداء ومن الممكن أن يأخذها الأطفال معهم في الخارج إثناء التنزه أو إثناء اليوم الدراسي، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها في المناسبات والعزومات وخاصةً عزومات العشاء، لذلك يفضل الجميع دجاج كنتاكي وفي هذا المقال سوف نقدم لكي افضل طريقة لتحضير دجاج كنتاكي واليكم الطريقة. طريقة تحضير دجاج كنتاكي طريقة تحضير دجاج كنتاكي المكونات: دجاجة كاملة وزن كيلو مقطعة إلي 8 أجزاء.

4 ملاعق كبيرة ببريكا.

2ملعقة كبيرة توم بودر.

2 ملعقة كبيرة من الفلفل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من البردقوش.

نصف ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكرفس.

ملعقة كبيرة من الخردل المطحون.

عدد 2 بيضة.

نصف كوب حليب.

2 كوب من الدقيق.

القليل من ملح الطعام. طريقة التحضير نقوم بوضع مزيج البهارات الجافة مع القليل من الدقيق علي قطع الدجاج ونقوم بتقليب قطع الدجاج جيداً في الخليط. نقوم بإحضار وعاء ونضيف أليه البيض مع الحليب ونقوم بخفقهم جيداً. نقوم برفع قطع الدجاج من خليط الدقيق ونقوم بوضعها في خليط البيض والحليب مع التقليب الجيد حتي تتشبع قطع الدجاج من الخليط. نقوم بوضع قطع الدجاج في خليط الدقيق مره آخري مع التقليب الجيد لقطع الدجاج حتي تتشبع جيداً. بعدها نقوم بإضافة قطع الدجاج في وعاء به زيت غزير ساخن، تترك قطع الدجاج في الزيت لمده تتراوح من 6 ألي 8 دقائق للقطعه الواحدة ثم تقدم ساخنه، وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير الوسوم

دجاج كنتاكي واحداً من أكثر الأكلات التى يقبل الكثيرون على تناولها في المطاعم بفضل توابلها الشهية، وشكلها الجذاب وطعمها المقرمش اللذيذ الذي يحبه’ الكبار والصغار، ويعد دجاج كنتاكي من افضل الوجبات السريعه والمغذيه، والتي يتم تحضيرها في وقت قليل، ومن الممكن أن يتم تحضيراها ووضعها في الفريزر لحين الأحتياج لها، فهي من الممكن أن تكون وجبه أساسية للغداء ومن الممكن أن يأخذها الأطفال معهم في الخارج إثناء التنزه أو إثناء اليوم الدراسي، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها في المناسبات والعزومات وخاصةً عزومات العشاء، لذلك يفضل الجميع دجاج كنتاكي وفي هذا المقال سوف نقدم لكي افضل طريقة لتحضير دجاج كنتاكي واليكم الطريقة. طريقة تحضير دجاج كنتاكي طريقة تحضير دجاج كنتاكي المكونات: دجاجة كاملة وزن كيلو مقطعة إلي 8 أجزاء.

4 ملاعق كبيرة ببريكا.

2ملعقة كبيرة توم بودر.

2 ملعقة كبيرة من الفلفل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من البردقوش.

نصف ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكرفس.

ملعقة كبيرة من الخردل المطحون.

عدد 2 بيضة.

نصف كوب حليب.

2 كوب من الدقيق.

القليل من ملح الطعام. طريقة التحضير نقوم بوضع مزيج البهارات الجافة مع القليل من الدقيق علي قطع الدجاج ونقوم بتقليب قطع الدجاج جيداً في الخليط. نقوم بإحضار وعاء ونضيف أليه البيض مع الحليب ونقوم بخفقهم جيداً. نقوم برفع قطع الدجاج من خليط الدقيق ونقوم بوضعها في خليط البيض والحليب مع التقليب الجيد حتي تتشبع قطع الدجاج من الخليط. نقوم بوضع قطع الدجاج في خليط الدقيق مره آخري مع التقليب الجيد لقطع الدجاج حتي تتشبع جيداً. بعدها نقوم بإضافة قطع الدجاج في وعاء به زيت غزير ساخن، تترك قطع الدجاج في الزيت لمده تتراوح من 6 ألي 8 دقائق للقطعه الواحدة ثم تقدم ساخنه، وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير

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