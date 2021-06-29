صنية شاورما الدجاج بالبطاطس بطريقه سهله وسريعة

صنية شاورما الدجاج بالبطاطس بطريقه سهله التحضير في المنزل حيث تعد من الوجبات الرئيسية والذيذه وتتميز بسرعه التحضير ومفضله للعديد من الأطفال والكبار ويمكن أن تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس الفريسكس وسلطه الكولسلو أو طبق السمبوسه ألذيذ. المقادير المطلوبة لعمل صينية شاورما الدجاج بالبطاطس 2 قطعة من صدور الدجاج .

3 حبات من البطاطس حجم كبير.

كوب من الحليب .

ملعقة من الدقيق .

ملعقة من ألقشطه.

نصف من مكعب مرقة الدجاج .

جبن موتزاريلا .

علبة من الزبادي .

زبدة.

رشه من الملح.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود.

ثوم بودر مع بهارات تتبيله الشاورما. طريقه تحضير صنية شاورما الدجاج بالبطاطس نبدأ بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح ونقوم بعمل خلطة توابل الشاورما المكونة من علبة زبادي مع الثوم البودر والملح والفلفل الأسود و ملعقة خل كبيره وعصير نصف ليمونه، ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من الكركم والزنجبيل والبصل البودر والبابريكا وبهارات الدجاج أو السبع بهارات .

نقوم بوضع شرائح الدجاج في خلطة التوابل ونقلب جيدا ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين والأفضل أن تترك في التتبيلة لمدة يوم كامل للحصول على أفضل مذاق.

نضع الشاورما في طاسة سخنة على النار مع القليل من الزيت أو الزبدة ونشوحها ونقلبها جيدا لبضعة دقائق حتى تنضج .

نقوم بسلق البطاطس مع نصف كوب من الماء وبعد أن تنضج نقوم بإضافة الزبدة والتوابل وهى ملح والفلفل الأسود وثوم بودر ونقلبها جيدا ثم نتركها تبرد ثم نقوم بتشكيلها على شكل كرات صغيرة .

يتم بعمل البشاميل علي البارد حيث نقوم بخلط كوب من اللبن مع ملعقه من الدقيق ونضعهم في طاسه علي نار والبديل كوب من كريمة الطبخ ونضيف عليها قطعه صغيرة من الزبدة مع نصف مكعب مرقة الدجاج وملعقة من ألقشطه ورشة من الفلفل الأسود والملح ونقلب جيدا حتى يغلي ونحصل على قوام كريمي .

نحضر صينيه ونفرد الشاورما ثم نضع طبقة من الجبن الموتزاريلا أو شيدر ونضيف عليها كرات البطاطس ثم نضيف البشاميل ونضيف الجبن الموتزاريلا علي الوجه وندخلها الفرن لمدة ربع ساعة ثم نقوم بتشغيل الشواية حتى تأخذ لونا ذهبيا. المقادير المطلوبة لعمل صينية شاورما الدجاج بالبطاطسطريقه تحضير صنية شاورما الدجاج بالبطاطس الوسوم

صنية شاورما الدجاج بالبطاطس بطريقه سهله التحضير في المنزل حيث تعد من الوجبات الرئيسية والذيذه وتتميز بسرعه التحضير ومفضله للعديد من الأطفال والكبار ويمكن أن تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس الفريسكس وسلطه الكولسلو أو طبق السمبوسه ألذيذ. المقادير المطلوبة لعمل صينية شاورما الدجاج بالبطاطس 2 قطعة من صدور الدجاج .

3 حبات من البطاطس حجم كبير.

كوب من الحليب .

ملعقة من الدقيق .

ملعقة من ألقشطه.

نصف من مكعب مرقة الدجاج .

جبن موتزاريلا .

علبة من الزبادي .

زبدة.

رشه من الملح.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود.

ثوم بودر مع بهارات تتبيله الشاورما. طريقه تحضير صنية شاورما الدجاج بالبطاطس نبدأ بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح ونقوم بعمل خلطة توابل الشاورما المكونة من علبة زبادي مع الثوم البودر والملح والفلفل الأسود و ملعقة خل كبيره وعصير نصف ليمونه، ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من الكركم والزنجبيل والبصل البودر والبابريكا وبهارات الدجاج أو السبع بهارات .

نقوم بوضع شرائح الدجاج في خلطة التوابل ونقلب جيدا ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين والأفضل أن تترك في التتبيلة لمدة يوم كامل للحصول على أفضل مذاق.

نضع الشاورما في طاسة سخنة على النار مع القليل من الزيت أو الزبدة ونشوحها ونقلبها جيدا لبضعة دقائق حتى تنضج .

نقوم بسلق البطاطس مع نصف كوب من الماء وبعد أن تنضج نقوم بإضافة الزبدة والتوابل وهى ملح والفلفل الأسود وثوم بودر ونقلبها جيدا ثم نتركها تبرد ثم نقوم بتشكيلها على شكل كرات صغيرة .

يتم بعمل البشاميل علي البارد حيث نقوم بخلط كوب من اللبن مع ملعقه من الدقيق ونضعهم في طاسه علي نار والبديل كوب من كريمة الطبخ ونضيف عليها قطعه صغيرة من الزبدة مع نصف مكعب مرقة الدجاج وملعقة من ألقشطه ورشة من الفلفل الأسود والملح ونقلب جيدا حتى يغلي ونحصل على قوام كريمي .

نحضر صينيه ونفرد الشاورما ثم نضع طبقة من الجبن الموتزاريلا أو شيدر ونضيف عليها كرات البطاطس ثم نضيف البشاميل ونضيف الجبن الموتزاريلا علي الوجه وندخلها الفرن لمدة ربع ساعة ثم نقوم بتشغيل الشواية حتى تأخذ لونا ذهبيا. المقادير المطلوبة لعمل صينية شاورما الدجاج بالبطاطسطريقه تحضير صنية شاورما الدجاج بالبطاطس

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