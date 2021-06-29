بدون حنا ولا أكسجين عمل اللون الزيتوني بمكونات في كل بيت وتعالج الشعر التألف وتغطية كامل لشيب الشعر وتنعيم وتطويل الشعر

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بدون حنا ولا أكسجين عمل اللون الزيتوني بمكونات في كل بيت وتعالج الشعر التألف وتغطية كامل لشيب الشعر، لون صبغة الزيتوني من الألوان التي انتشرت بشكل سريع في الفترة السابقة، ووهي من الصباغات التي تليق علي جميع أطوال الشعر القصير والطويل، صنع الصبغة في المنزل يكون باستخدام مكونات سهلة وبسيطة كما أنها سريعة التحضير، قومي بتطبيقها في المنزل عوضًا عن الذهاب للصالونات.بدون حنا ولا أكسجين عمل اللون الزيتوني بمكونات في كل بيت وتعالج الشعر التألف
مكونات صنع صبغة زيتوني في المنزل
- لون طعام زيتوني، قم باختيار اللون الذي ترغبين فيه.
- نصف كوب من البلسم الخاص بك.
- غطاء بلاستيكي.
- وعاء للخلط.
- في وعاء قومي بوضع البلسم المناسب لنوعية شعرك.
- ضعي القليل من قطرات لون الطعام الزيتوني الذي سبق وقومي باختيارها.
- باستخدام فرشة الصبغة قومي بوضع البلسم الممزوج بالون الطعام على الشعر بالتساوي.
- تستطيع وضع الصبغ باستخدام أصابع يدك ولكن يفضل وضعها بالفرشة.
- تأكدي من وصول الصبغة جميع خصل الشعر.
- اتركي الصبغة على شعرك لمدة لا تقل عن 6 ساعات.
- قومي بتنظيف شعرك باستخدام الماء الفاتر والشامبو.
- سوف تجدين لون الصبغة الذي قمتي باختياره علي شعرك.
- يفضل عدم غسل الشعر لمدة طويلة بعد تطبيق الصبغة حتى يظل اللون لفترة أطول.
اللون الزيتوني الأقرب للون الرمادي من ألوان الصبغة التي اشتهر وانتشر بشكل كبير، لا تقلقي تستطيع صنعه في المنزل بكل سهولة
مكونات صبغة اللون الزيتوني رمادي طبيعي
- لون طعام زيتوني.
- لون طعام رمادي.
- نصف جرب بلسم الشعر.
- الغطاء البلاستيكي الخاص بالاستحمام.
- وعاء للخلط.
- قومي بخلط بضع قطرات من اللون الزيتوني مع بضع قطرات من اللون الرمادي.
- علي خليط اللونين قومي بوضع نصف كوب البلسم الخاص بطبيعة شعرك.
- قومي بمزجهم معًا وبعد ذلك ضعي الصبغة علي خصل شعرك بالتساوي.
- تأكدي من وصول الصبغة لجميع أجزاء الشعر.
- اتركي الصبغة لفترة تزيد عن 6 ساعات.
- قومي بتنظيف شعرك باستخدام الشامبو الخاص بشعرك وبماء دافئ.
الوسوم
بدون حنا ولا أكسجين عمل اللون الزيتوني بمكونات في كل بيت وتعالج الشعر التألف وتغطية كامل لشيب الشعر، لون صبغة الزيتوني من الألوان التي انتشرت بشكل سريع في الفترة السابقة، ووهي من الصباغات التي تليق علي جميع أطوال الشعر القصير والطويل، صنع الصبغة في المنزل يكون باستخدام مكونات سهلة وبسيطة كما أنها سريعة التحضير، قومي بتطبيقها في المنزل عوضًا عن الذهاب للصالونات.بدون حنا ولا أكسجين عمل اللون الزيتوني بمكونات في كل بيت وتعالج الشعر التألف
مكونات صنع صبغة زيتوني في المنزل
- لون طعام زيتوني، قم باختيار اللون الذي ترغبين فيه.
- نصف كوب من البلسم الخاص بك.
- غطاء بلاستيكي.
- وعاء للخلط.
- في وعاء قومي بوضع البلسم المناسب لنوعية شعرك.
- ضعي القليل من قطرات لون الطعام الزيتوني الذي سبق وقومي باختيارها.
- باستخدام فرشة الصبغة قومي بوضع البلسم الممزوج بالون الطعام على الشعر بالتساوي.
- تستطيع وضع الصبغ باستخدام أصابع يدك ولكن يفضل وضعها بالفرشة.
- تأكدي من وصول الصبغة جميع خصل الشعر.
- اتركي الصبغة على شعرك لمدة لا تقل عن 6 ساعات.
- قومي بتنظيف شعرك باستخدام الماء الفاتر والشامبو.
- سوف تجدين لون الصبغة الذي قمتي باختياره علي شعرك.
- يفضل عدم غسل الشعر لمدة طويلة بعد تطبيق الصبغة حتى يظل اللون لفترة أطول.
اللون الزيتوني الأقرب للون الرمادي من ألوان الصبغة التي اشتهر وانتشر بشكل كبير، لا تقلقي تستطيع صنعه في المنزل بكل سهولة
مكونات صبغة اللون الزيتوني رمادي طبيعي
- لون طعام زيتوني.
- لون طعام رمادي.
- نصف جرب بلسم الشعر.
- الغطاء البلاستيكي الخاص بالاستحمام.
- وعاء للخلط.
- قومي بخلط بضع قطرات من اللون الزيتوني مع بضع قطرات من اللون الرمادي.
- علي خليط اللونين قومي بوضع نصف كوب البلسم الخاص بطبيعة شعرك.
- قومي بمزجهم معًا وبعد ذلك ضعي الصبغة علي خصل شعرك بالتساوي.
- تأكدي من وصول الصبغة لجميع أجزاء الشعر.
- اتركي الصبغة لفترة تزيد عن 6 ساعات.
- قومي بتنظيف شعرك باستخدام الشامبو الخاص بشعرك وبماء دافئ.
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