اعملي الكيكة اليومية الهشة في الخلاط بكل سهولة وفي 10 دقائق فقط

الكيكة اليومية يطلق عليها الكثير من الأشخاص كيكة الشاي، التي تتميز برائحتها المميزة ومذاقها الرائع، الذي يجذب جميع الأشخاص لتناولها، ويمكن تحضيرها بكل سهولة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال مكونات الكيكة اليومية في المنزل. عوامل نجاح الكيكة العادية استخدمي الطحين الخاص بالكيك. انخلي المكونات الجافة قبل استخدامها. يجب أن يكون الفرن دافئ قبل طهي الكيك. طريقة عمل الكيكة اليومية في الخلاط عوامل نجاح الكيكة العاديةطريقة عمل الكيكة اليومية في الخلاط مكونات الكيكة اليومية 400 جرام من الدقيق.

كأسان من السكر.

كأس كبير من زيت الذرة.

2 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

كوب كبير من الحليب. خطوات تحضير الكيكة اليومية في الخلاط اخلطي البيض مع الحليب، والسكر، ومقدار الفانيلا، وزيت الذرة جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. انخلي الدقيق، ثم انخلي البيكنج باودر، ثم اخلطيهم في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليهم خليط البيض، ثم امزجيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس كريمي. قومي بتسخين الفرن، اسكبي خليط الكيك في القالب الخاص بها. ضعي القالب في الفرن، م اتركي الكيكة العادية حتى تنضج. طريقة عمل الكيكة العادية لفاطمة أبو حاتي خطوات تحضير الكيكة اليومية في الخلاططريقة عمل الكيكة العادية لفاطمة أبو حاتي مكونات الكيكة العادية أربع حبات من البيض متوسط الحجم.

كأس كبير من السكر.

2 كأس كبير من الدقيق.

كوب إلا ربع زيت ذرة.

50 جرام من الزبدة.

كوب كبير من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

10 جرام من الفانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير الكيكة العادية لفاطمة أبو حاتي امزجي الفانيلا مع السكر، والأربع بيضات جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي زيت الذرة إلى خليط السكر، ثم اخلطيهم مرة أخرى. اسكبي الزبدة، والزبادي الزبادي فوق الخليط السابق، ثم امزجيهم لمدة 5 دقائق. انخلي جميع المكونات الجافة، ثم ضيفيها إلى الخليط، ثم امزجي جميع المكونات لمدة 5 دقائق أخرى، حتى يتكون خليط متجانس كريمي. ادهني الصينية الخاصة بالكيك بالقليل من الزبدة، ثم اسكبي بها الخليط بشكل متساوي. أشعلي الفرن لمدة 5 دقائق قبل استخدامه. ضعي الصينية في الفرن، ثم اتركيها لمدة نصف ساعة على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج تماما. طريقة تحضير الكيكة العادية لفاطمة أبو حاتي الوسوم

الكيكة اليومية يطلق عليها الكثير من الأشخاص كيكة الشاي، التي تتميز برائحتها المميزة ومذاقها الرائع، الذي يجذب جميع الأشخاص لتناولها، ويمكن تحضيرها بكل سهولة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال مكونات الكيكة اليومية في المنزل. عوامل نجاح الكيكة العادية استخدمي الطحين الخاص بالكيك. انخلي المكونات الجافة قبل استخدامها. يجب أن يكون الفرن دافئ قبل طهي الكيك. طريقة عمل الكيكة اليومية في الخلاط عوامل نجاح الكيكة العاديةطريقة عمل الكيكة اليومية في الخلاط مكونات الكيكة اليومية 400 جرام من الدقيق.

كأسان من السكر.

كأس كبير من زيت الذرة.

2 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

كوب كبير من الحليب. خطوات تحضير الكيكة اليومية في الخلاط اخلطي البيض مع الحليب، والسكر، ومقدار الفانيلا، وزيت الذرة جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. انخلي الدقيق، ثم انخلي البيكنج باودر، ثم اخلطيهم في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليهم خليط البيض، ثم امزجيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس كريمي. قومي بتسخين الفرن، اسكبي خليط الكيك في القالب الخاص بها. ضعي القالب في الفرن، م اتركي الكيكة العادية حتى تنضج. طريقة عمل الكيكة العادية لفاطمة أبو حاتي خطوات تحضير الكيكة اليومية في الخلاططريقة عمل الكيكة العادية لفاطمة أبو حاتي مكونات الكيكة العادية أربع حبات من البيض متوسط الحجم.

كأس كبير من السكر.

2 كأس كبير من الدقيق.

كوب إلا ربع زيت ذرة.

50 جرام من الزبدة.

كوب كبير من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

10 جرام من الفانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير الكيكة العادية لفاطمة أبو حاتي امزجي الفانيلا مع السكر، والأربع بيضات جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي زيت الذرة إلى خليط السكر، ثم اخلطيهم مرة أخرى. اسكبي الزبدة، والزبادي الزبادي فوق الخليط السابق، ثم امزجيهم لمدة 5 دقائق. انخلي جميع المكونات الجافة، ثم ضيفيها إلى الخليط، ثم امزجي جميع المكونات لمدة 5 دقائق أخرى، حتى يتكون خليط متجانس كريمي. ادهني الصينية الخاصة بالكيك بالقليل من الزبدة، ثم اسكبي بها الخليط بشكل متساوي. أشعلي الفرن لمدة 5 دقائق قبل استخدامه. ضعي الصينية في الفرن، ثم اتركيها لمدة نصف ساعة على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج تماما. طريقة تحضير الكيكة العادية لفاطمة أبو حاتي

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