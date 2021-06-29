علاج حب الشباب والكلف والنمش نهائيا عن طريق تقنية الفركشنال ليزر

يظهر حب الشباب على البشرة في بعض المناطق ومنها جلد الوجه والرقبة وأيضا الصدر وفي الظهر والكتفين، تلك المناطق الجلدية التي تحتوي على عدد كبير من الغدد الدهنيّة النشطة، يبحث الكثير من الاشخاص دائما عن طريقة علاج حب الشباب أو كيفية الشفاء من آثار حب الشباب بطريقة سريعة أو عن طريقة فعالة لاخفاء حب الشباب تلك المعركة المستمرة اللامتناهية بين التغيرات الهرمونية والجلد خاصة للشباب في سن ١٥ حتى ٣٠ سنه، وقد تحدث بسبب التغيرات الجوية المفاجئة وأيضا بسبب تناول الأكل غير الصحي المزود بالدهون، تعد آثار حب الشباب مصدر ازعاج يومي للكثير من الشباب والفتيات، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا هذا افصل الطرق وأحدث التقنيات في علاج آثار حب الشباب والكلف والنمش نهائيا.

فوائد الفركشنال ليزر في محاربة الشيخوخة، من التقنيات الحديثة التي أثبتت فاعليتها في علاج آثار حب الشباب والكلف والنمش نهائيا، هي تقنية الفركشنال ليزر أو ما تعرف بأسم CO2 بالإنجليزية، وهي من احدث التقنيات واشهرها في علاج مايصيب البشرة من عدة إصابات مثل:

علاج البشرة من الكلف والنمش

علاج البشرة من اثار حب الشباب

علاج البشرة من التصبغات والبقع الداكنة

علاج البشرة من الرؤس السوداء والبيضاء

علاج البشرة من الخطوط والتجاعيد

علاج البشرة من الجروح والندبات والحفر

علاج البشرة من التصبغات والاسمرار لبعض المناطق

علاج البشرة من الهالات السوداء والمسامات الواسعة

تقنية الفركشنال ليزر تقوم باختراق طبقات الجلد العميقة واحداث حفر بسيطة جدا تحفز طبقات الجلد على افراز الكولاجين الطبيعي النسؤل عن منح الجلد السمك والمتانة الذي يساعد في ملئ الندبات والحفر ويخلص الجلد من طبقة الجلد المصابة وتقاوم اثار خب الشباب.

تستغرق الجلسة الواحده ربع ساعة تقريبا وتظهر النتائج من خلال اسبوع من الاستخدام ويستمر التحسن للبشرة لنسبة تصل ٧٠% مع الاستمرار والمداومة على الجلسات والتي قد تستغرق ستة أشهر أو أقل حسب الحالات ومدى عمق الندبات.