كرياتين طبيعي فعال لفرد الشعر في المنزل بأقل تكلفة بمكونات طبيعية

كرياتين طبيعي فعال لفرد الشعر يعتبر الشعر الناعم الأملس هو رغبة كل فتاة أو سيدة ولا يمكن لأي ست أن تستغنى عنه وعن مظهره الأنيق في كل التسريحات وهذا يعطي نوع من المظهر البسيط والجمال الذي يعطيها الشعر الأملس الناعم والشعر المستقيم المفرود لأى فتاه ولهذا نجد أن مجموعة كبيرة من الفتيات ذهبنا إلى أماكن تصفيف الشعر بشكل يومي ودائم وهناك مجموعة كبيرة منهم تلجأ إلى استخدام أشياء تجعل الشعر مفرود ومستقيم لمدة طويلة وهذا يؤثر بشكل كبير على الشعر لأن هذه المواد يدخل بها كمية كبيرة من المواد الكيماوية وهذا يؤدي إلى تلف الشعر وتقصفه.

كرياتين طبيعي فعال لفرد الشعر

استخدام الطرق التي يتم فيها استخدام كرياتين للشعر غير طبيعي يؤثر بنتيجة سلبية على الشعر لأنه يرهق الشعر ويفرق به أضرار كثيرة ولهذا سوف نقدم في هذا المقال مجموعة من الطرق الطبيعية تستطيع إعدادها بكل سهولة في المنزل تعمل على فرد الشعر المجعد وجعله صحياً وجعله مستقيماً وأن هذه المواد مفيدة جداً للشعر و تؤدي إلى نتيجة صحية وتعالج التالف من الشعر ولكنه تأخذ وقت طويل ولكن في نهاية الأمر نحصل على شعر ناعم ومفرود وغير مجعد و نحصل على نتيجة سنا لأن جميع هذه الطريقة تساعد على علاج الشعر التالف و العمل على تقوية بصيلات الشعر.

نصف كوب من حليب جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

يتم إحضار إناء و نضع بها نصف كوب حليب جوز الهند مع ملعقتين من عصير الليمون ويتم تقليب المكونات جيداً حتى تتجانس.

يتم وضع هذا الخليط في الثلاجة ويتم تركها من الليل حتى الصباح.

في الصباح يتم وضع هذا الخليط على الشعر بداية من الجذور الخاصة بالشعر مع التدليك الجيد لجذور الشعر حتى نهاية أطراف الشعر ويتم تغطية جميع الشعر بهذا المكون جيداً.

يتم ترك هذا الخليط على الشعر لمدة 45 دقيقة ثم يتم غسله بالماء البارد مع الشامبو ويكون هذا الشامبو خالي من الكبريت.

يتم تكرار هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع وسوف تلاحظين الشعر قبل عمل الطريقة وبعد استخدام هذه الطريقة وسوف تلاحظين الفرق.

مقادير كرياتين طبيعي فعال لفرد الشعرطريقة تحضير كرياتين طبيعي فعال لفرد الشعر