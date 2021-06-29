خطوات تحضير عجينة الحليب السريعة لصنع أشهى المخبوزات الهشة

نقدم لكم عجينة الحليب وتسمى عجينة العشر دقائق باللبن السائل وهي من أهم وأشهر أنواع العجائن التي لا تستغرق وقت طويل إلا بضع دقائق لتختمر وتصبح من أحلى وأحسن العجائب الموجودة لأنها طريه وسهله ولذيذة في نفس الوقت و تعطي المعجنات طعم لذيذ وطري وفي هذه الطريقة سوف نقوم بعمل هذه العجينة باللبن السائل.

ويطلق عليها مجموعة من الأشخاص أنها عجينه السبع مقادير وهي من أشهر أنواع العجائن لأنها لا تستغرق وقت طويل في تحضيرها وتتميز بسهوله وبساطه في المكونات ويتم استخدامها في مجموعة من المجالات المختلفة ويتم بها مجموعة من الأشياء المختلفة أيضا يتم استخدامها في البيتزا والفطائر ومناقيش الزعتر ويتم استخدام مجموعة من الحشوات المختلفة في إعدادها مثل الصوص الأبيض والشوكولاتة.

عجينة الحليب

عجينة الحليب لجميع المخبوزات هي من أفضل أنواع العجائن لأنها مثل القطن هشه ومع ذلك تتكون من مجموعات من مكونات بسيطة وسهلة والمتوفرة في كل بيت ولا تستغرق وقت طويل في الإعداد وتنال إعجاب جميع أفراد الأسرة وأكثرهم الأطفال ومن الجدير بالذكر أن عجينة الحليب تحتوي على مجموعة من الفيتامينات التي يحتاج إليها الأطفال فهي تتكون من البيض والسكر واللبن وكلها مكونات مغذية للأطفال.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.

ثلاثة أكواب من اللبن الدافئ.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

ما انا عارفه من الملح.

ربع كوب من زيت الذرة.

يتم وضع اللبن مع الخميرة والسكر وكوب ونصف من الدقيق ويتم تقليبهم جيداً حتى يتجانسوا و تصبح لدينا عجينة لينة وناعمة.

يتم ترك هذه العجينة جانباً ويتم تغطيتها جيداً وتوضع فى مكان دافئ حتى تخمر و تترك لمدة عشر دقائق.

بعد مرور عشر دقائق نضع الزيت والدقيق الباقي ويتم تقليب جميع المكونات حتى تصبح لدينا عجينة طرية وناعمة لإعداد جميع أنواع المخبوزات.

من أجل الحصول على قوام جيد لعجينة لينة وناعمة يجب عجنها لمدة طويلة لمدة ثلاث دقائق باليد وكلما زادت المدة كلما حصلت على عجينة طرية ومتجانسة المواد وناعمه في نفس الوقت.

مقادير عجينة الحليبطريقة تحضير عجينة الحليب