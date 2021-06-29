تتبيلة شيش طاووق دجاج بالزبادي والليمون على طريقة مطاعم لون رائع وطعم شهي

شيش طاووق دجاج بتتبيلة زبادي والليمون بهارات تركية، تعد الدجاج من أكثر اللحوم التي يعشقها الكثير من الأسر ويفضل تناولها الكبار والصغار وتقوم بإعدادها في الأطباق الرئيسية لسهولة تحضيرها بطعمها اللذيذ الشهي، كما أن دجاج من الأطعمة التي لابد من تناولها بكثرة خلال الأسبوع لأن لها فائدة كبيرة للجسم لبناء العضلات خاصة للأطفال، ويزداد طعم شيش طاووق جمال ولذيذ بسبب إضافة له تتبيلة شيش طاووق دجاج بالليمون وزبادي مع بهارات رائعة وذلك ما سنتعرف عليه معكم، وسنتعرف على بهارات تتبيلة دجاج شيش طاووق مع خضروات وشويها بطريقة التركية التي تعتمد في العديد من المطاعم ويكثر الطلب عليها، ولكننا اليوم سنعد شيش طاووق بتتبيلة زبادي والليمون في منزل بطعم ورائحة الشواء اللذيذة. تتبيلة شيش طاووق دجاج بالزبادي والليمون صدور دجاج حوالي 6 قطع من دون عظم أو جلد. كوب كبير من زبادي. عدد 2 ثمرة فلفل اخضر حار. عدد 3 فص ثوم كبيرة. نصف كوب من زيت النباتي. عدد 6 ملاعق كبيرة من خل أبيض. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة خردل. ملعقة كبيرة معجون الطماطم. ملعقة كبيرة من البابريكا. ملعقة صغيرة زعتر ناعم. عدد 2 ملعقة كبيرة بهارات دجاج مشكل. ربع ملعقة صغيرة قرفة. تحضير شيش طاووق دجاج بتتبيلة زبادي أولا يقطع صدور الدجاج من دون جلد وعظم بعد غسلها جيدا بالماء والخل والليمون والملح.

تقطع إلى مكعبات متساوية الحجم مع بعضها، ثم تنقع في وعاء به كل من خل أبيض وزيت الزيتون لمدة ربع ساعة.

ثم يضاف كل من بهارات دجاج والخردل والبابريكا وزيت الزيتون والثوم، ويضاف عليها كل من فلفل اسود والخارج الأخضر والزعتر والقليل من الخل مع عصير الليمون في وعاء عميق.

ثم يضاف عليهم بهارات دجاج ومعجون الطماطم وتخلط مع بعضها يمكن وضع معها ثمرة من بصل صغيرة وتخلط في وعاء الخلاط كهربائي حتى تكون خليط متجانس.

ثم يزال مكعبات الدجاج من الخل وزيت الزيتون، وتترك في تلك التتبيلة لمدة يوم كامل أو أقل مدة 4 ساعات وتدخل الثلاجة وتغطى جيدا.

ثم جهزي اسياخ خشبية منقوعة في ماء لمدة 10 دقائق حتى لا تحترق، وثبتي عليها مكعبات دجاج يمكن وضع ما بين كل قطعة دجاج ثمرة بصل.

ثم اشعلي الفحم وضعي عليه أسياخ شيش طاووق وقلبيها على جانبين حتى تنضج تماما، ويمكن كل 2 دقيقة دهن قطع دجاج بالتتبيلة حتى تعطيها لون ذهبي رائع. تتبيلة شيش طاووق دجاج بالزبادي والليمونتحضير شيش طاووق دجاج بتتبيلة زبادي الوسوم

شيش طاووق دجاج بتتبيلة زبادي والليمون بهارات تركية، تعد الدجاج من أكثر اللحوم التي يعشقها الكثير من الأسر ويفضل تناولها الكبار والصغار وتقوم بإعدادها في الأطباق الرئيسية لسهولة تحضيرها بطعمها اللذيذ الشهي، كما أن دجاج من الأطعمة التي لابد من تناولها بكثرة خلال الأسبوع لأن لها فائدة كبيرة للجسم لبناء العضلات خاصة للأطفال، ويزداد طعم شيش طاووق جمال ولذيذ بسبب إضافة له تتبيلة شيش طاووق دجاج بالليمون وزبادي مع بهارات رائعة وذلك ما سنتعرف عليه معكم، وسنتعرف على بهارات تتبيلة دجاج شيش طاووق مع خضروات وشويها بطريقة التركية التي تعتمد في العديد من المطاعم ويكثر الطلب عليها، ولكننا اليوم سنعد شيش طاووق بتتبيلة زبادي والليمون في منزل بطعم ورائحة الشواء اللذيذة. تتبيلة شيش طاووق دجاج بالزبادي والليمون صدور دجاج حوالي 6 قطع من دون عظم أو جلد. كوب كبير من زبادي. عدد 2 ثمرة فلفل اخضر حار. عدد 3 فص ثوم كبيرة. نصف كوب من زيت النباتي. عدد 6 ملاعق كبيرة من خل أبيض. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة خردل. ملعقة كبيرة معجون الطماطم. ملعقة كبيرة من البابريكا. ملعقة صغيرة زعتر ناعم. عدد 2 ملعقة كبيرة بهارات دجاج مشكل. ربع ملعقة صغيرة قرفة. تحضير شيش طاووق دجاج بتتبيلة زبادي أولا يقطع صدور الدجاج من دون جلد وعظم بعد غسلها جيدا بالماء والخل والليمون والملح.

تقطع إلى مكعبات متساوية الحجم مع بعضها، ثم تنقع في وعاء به كل من خل أبيض وزيت الزيتون لمدة ربع ساعة.

ثم يضاف كل من بهارات دجاج والخردل والبابريكا وزيت الزيتون والثوم، ويضاف عليها كل من فلفل اسود والخارج الأخضر والزعتر والقليل من الخل مع عصير الليمون في وعاء عميق.

ثم يضاف عليهم بهارات دجاج ومعجون الطماطم وتخلط مع بعضها يمكن وضع معها ثمرة من بصل صغيرة وتخلط في وعاء الخلاط كهربائي حتى تكون خليط متجانس.

ثم يزال مكعبات الدجاج من الخل وزيت الزيتون، وتترك في تلك التتبيلة لمدة يوم كامل أو أقل مدة 4 ساعات وتدخل الثلاجة وتغطى جيدا.

ثم جهزي اسياخ خشبية منقوعة في ماء لمدة 10 دقائق حتى لا تحترق، وثبتي عليها مكعبات دجاج يمكن وضع ما بين كل قطعة دجاج ثمرة بصل.

ثم اشعلي الفحم وضعي عليه أسياخ شيش طاووق وقلبيها على جانبين حتى تنضج تماما، ويمكن كل 2 دقيقة دهن قطع دجاج بالتتبيلة حتى تعطيها لون ذهبي رائع. تتبيلة شيش طاووق دجاج بالزبادي والليمونتحضير شيش طاووق دجاج بتتبيلة زبادي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتبيلة شيش طاووق دجاج بالزبادي والليمون على طريقة مطاعم لون رائع وطعم شهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.