المسقعة المصرية الحارة المشطشطة حضريها بمكونات بسيطة

المسقعة المصرية المشطشطة، تعد وجبة المسقعة من أشهر الأكلات الشعبية المنتشرة في جمهورية مصر العربية والقليل من الأشخاص الذين يعدونها بطريقة صحيحة، ولكن طريقة تحضيرها خاصة ومشطشطة سوف نعمل على تحضيرها بالخطوات وسوف نوضح أيضا المكونات بالتفصيل لكي يتم تحضيرها بشكل صحيح ومضمون، وأهم مكون في المسقعة الثوم المفروم.

ربع كيلو من اللحم المفروم البلدي.

نصف كيلو بذنجان رومي اسود.

ربع كيلو فلفل أخضر حار.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

بصلة مفرومة لعمل اللحم.

فلفل أسود، ملح، شطة، كمون.

نصف كيلو طماطم مقطعة صغيرا.

زيت طعام.

مكونات ومقادير المسقعة المصرية:طريقة إعداد المسقعة المصرية باللحمة المفرومة:

تعتبر المسقعة المصرية المشطشطة لها خطوات عديدة في التحضير في الأول تحضير اللحم المفروم يتعصج وسوف يتم تحضيرها الآن بالتفصيل:

قومي بفرم البصلة، بعدها حضري المقلاة وقومي بإضافة القليل من الزيت. ضعي في المقلاة مع الزيت البصل وقومي بالتقليب والتحريك المستمر حتى يتم تتبيل البصلة. بعد ذلك ضعي على البصل اللحمة المفرومة، مع إضافة الملح والفلفل الأسود ثم القليل من الشطة. قومي بالتحريك جيدا حتى يتم نضج اللحمة المفرومة تماما، ثم أتركيها جانبا حتى يتم عمل باقي المكونات.

الخطوة الأولى حضري الباذنجان والفلفل الحار وقومي بغسلهم بالماء، للتخلص من الأتربة والشوائب. بعد ذلك قومي بتقطيع الباذنجان لحلقات متساوية، ثم قومي بتنظيف حواف الفلفل الأخضر الحار. بعدها حضري المقلاة وضعي بها الكثير من زيت الطعام، وعندها يسخن الزيت جيدا قومي بقلي الباذنجان والفلفل الحار حتى يتم الأنتهاء من الكمية كلها. القيام بتحضير الطماطم بغسلها في الأول وأزالة الحافة المتسخة من فوق. بعد ذلك قومي بتقطيع الطماطم كلها لمربعات صغيرة حتى يتم الأنتهاء من الكمية كلها. قومي بتحضير حلة غويطة وضعي بها القليل من زيت الطعام وبها ملعقة الثوم المفرومة. بعد تشويح الثوم في الزيت ضعي الطماطن المقطعة عليهم مع التقليب المستمر حتى يتم طهي الطماطم جيدا. حضري صينية وضعي جزء من الباذنجان وجزء من الفلفل الحار وبعدها ضيفي جزء من اللحمة المفرومة المعصجة ثم إضافة الطماطم، قومي بتكرار تلك العملية حتى الانتهاء من كل الكمية.

طريقة تحضير الباذنجان للمسقعة المصرية: