سر نجاح عمل كيك الزبادي القطنية الشهية في المنزل بأقل التكاليف

يعتبر الكيك من ألذ الحلويات التي يفضلها الكثيرمن جميع الأعمار، فهو يقدم في جميع المناسبات المختلفة، مثل : أعياد الميلاد والحفلات وحفلات الأعراس والمناسبات السعيدة بشكل عام، ويمكن تحضير الكيك بعدة نكهات مثل : الفانيليا، والشوكولاتة والفواكه مثل البرتقال، وأيضاً يتاح تحضيره بطرق مختلفة ومتنوعة بكل سهولة في المنزل، وسوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقعنا هذا على طريقة تحضير الكيك بالزبادي القطنية بأسهل مكونات.

طريقة عمل كيك الزبادي القطنية

تعد كيكة الزبادي القطنية من الكيكات الشهيرة الهشة واللذيذة التي يمكن يمكن تناولها على وجبة الإفطار أو بين الوجبات، ويعشقها الكبار وأيضاً الأطفال وسوف نتعرف على طريقة سهلة لعمل كيك الزبادي القطنية في الخلاط كما يلي :

مكونات تحضير كيك الزبادي القطنية

كوبان من الجبن القريش.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

عدد خمس أكواب من السكر.

كوب وربع من النشا.

ملعقة واحدة من الزبدة.

ثلاث فصوص من المستكة المطحونة.

ملعقة صغيرة من السكر.

بياض بيضتين.

صفار ثلاث بيضات.

في البداية نضع لبن الزبادي في وعاء مع إضافة نشا الذرة ونخلط المكونات جيداً، بعد ذلك يرفع الخليط من على النار.

ثم بعد ذلك نضع المستكة والسكر ونترك الخليط على النار حتى الغليان، ويترك على النار حتى يصبح ذات قوام سميك.

بعد ذلك ننزل بالجبنة القريش مع التقليب جيداً ويرفع الخليط من على النار.

وبعد ذلك نخفق صفار البيض في الخلاط جيداً مع الجبنة القريش بسرعة هادئة في الخلاط الكهربائي حتى يختلطا معاً.

ثم نحضر قوالب فرن سبق دهنها بقليل من الزبدة الطرية أو الزيت، ونضع بها الخليط بشكل متساوي وندخل قوالب الكيك في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد ذلك نترك قوالب الكيك في الفرن حتى تمام النضج وتحصل على اللون الذهبي، ويمكن أن نختبر قوالب الكيك بواسطة عود الخلة اذا كانت متماسكة فهذا يعني أنها تكون قد نضجت.

بعد ذلك نخرج كيك الزبادي من الفرن وتقدم مع الشاي أو كوب من اللبن الدافيء حسب الرغبة وبالهنا.

طريقة تحضير كيكة الزبادي القطنية