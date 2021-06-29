اسهل طريقة لعمل شاورما الفراخ السوري بطعم لذيذ زي المطاعم

الفراخ طعم مُميز، وفائدة كبيرة، ولها طرق كثيرة جدًا لطهيها، ولكل طريقة طعم مختلف، ومن ضمن طرق صنعها، الشاورما السوري، التي تدفع الكثير لشراءها من الخارج وتجربتها، ظنًا منهم أنه لا يمكن الوصول لهذا الطعم وهذه التتبيلة الرائعة بالمنزل، ولكن هذا ليس صحيحًا، في السطور التالية ستجدون طريقة صنعها في البيت، مع الحصول على نتيجة لا تقل عن نتيجة المطاعم. طريقة عمل شاورما الفراخ السوري طريقة عمل شاورما الفراخ السوري مكونات عمل شاورما الفراخ فراخ مخلية جيدًا، ومقطعة إلى أجزاء صغيرة.

طماطم مقطعة.

فلفل رومي مقسم إلى شرائح.

بهارات شاورما للحصول على الطعم المطلوب تمامًا، وتباع عند العطار.

خل أبيض.

ملح، وفلفل أسود حسب الرغبة.

بصل، وثوم بودر.

زيت نباتي.

نصف كوب من الماء الفاتر. طريقة التحضير احضري وعاء مناسب لتتبيل الفراخ.

ضعي به بهارات الشاورما، والملح والفلفل، وأيضًا البصل، والثوم البودرة.

ضعي الفراخ بالتتبيلة، وتأكدي من تمام خلطها.

غطيها بكيس شفاف، واتركيها في الثلاجة لفترة حتى تتشرب من التتبيلة.

اخرجي الفراخ من الثلاجة.

ضعي الزيت النباتي( ملعقتين فقط) في طاسة مناسبة، وانزلي الفراخ بها.

بعد أن تأخد الفراخ لونًا مناسبًا، وتأكدي من تمام طهوها، ضعي الفلفل والطماطم.

استمري بالتقليب قليلًا حتى تدخل الطماطم، والفلفل في السواء.

جهزي العيش السوري، سواء بشراؤه جاهزًا ،أو إعداده بالمنزل، ولا يتطلب صنعه الوقت والجهد.

جهزي التومية، ويمكن صنعها بالبيت بكل سهولة، فهي لا تحتاج مكونات كثيرة كما أن صنعها سهل.

ابدأي بتجهيز العيش السوري ووضع حشوة الشاورما به.

ضعي عليها التومية، والخيار المخلل إذا كان متوفرًا.

بعد الانتهاء من إعداد الشاورما في العيش السوري ضعيها قليلًا على الشواية.

قدميها ساخنة، وتمتعي بطعم رائع لا يقل عن الشاورما بالخارج. طريقة أخري لعمل شاورما الفراخ طريقة أخري لعمل شاورما الفراخ يمكن عمل شاورما الفراخ السوري بعدة طرق أخرى صحية ومناسبة للأنظمة الغذائية، ومن هذه الطرق: غسل الفراخ جيدًا بالملح والخل وتتبيلها ببعض التوابل بعد تصفيتها من الماء.

ترك الفراخ في التتبيلة لفترة مناسبة حتى تتغلل التوابل بقطع الفراخ.

وضع شرائح الفراخ بالفرن حتى تحصل على لونًا جميلًا، ويتم نضجها.

تُقدم مع التومية، والعيش السوري. الوسوم

الفراخ طعم مُميز، وفائدة كبيرة، ولها طرق كثيرة جدًا لطهيها، ولكل طريقة طعم مختلف، ومن ضمن طرق صنعها، الشاورما السوري، التي تدفع الكثير لشراءها من الخارج وتجربتها، ظنًا منهم أنه لا يمكن الوصول لهذا الطعم وهذه التتبيلة الرائعة بالمنزل، ولكن هذا ليس صحيحًا، في السطور التالية ستجدون طريقة صنعها في البيت، مع الحصول على نتيجة لا تقل عن نتيجة المطاعم. طريقة عمل شاورما الفراخ السوري طريقة عمل شاورما الفراخ السوري مكونات عمل شاورما الفراخ فراخ مخلية جيدًا، ومقطعة إلى أجزاء صغيرة.

طماطم مقطعة.

فلفل رومي مقسم إلى شرائح.

بهارات شاورما للحصول على الطعم المطلوب تمامًا، وتباع عند العطار.

خل أبيض.

ملح، وفلفل أسود حسب الرغبة.

بصل، وثوم بودر.

زيت نباتي.

نصف كوب من الماء الفاتر. طريقة التحضير احضري وعاء مناسب لتتبيل الفراخ.

ضعي به بهارات الشاورما، والملح والفلفل، وأيضًا البصل، والثوم البودرة.

ضعي الفراخ بالتتبيلة، وتأكدي من تمام خلطها.

غطيها بكيس شفاف، واتركيها في الثلاجة لفترة حتى تتشرب من التتبيلة.

اخرجي الفراخ من الثلاجة.

ضعي الزيت النباتي( ملعقتين فقط) في طاسة مناسبة، وانزلي الفراخ بها.

بعد أن تأخد الفراخ لونًا مناسبًا، وتأكدي من تمام طهوها، ضعي الفلفل والطماطم.

استمري بالتقليب قليلًا حتى تدخل الطماطم، والفلفل في السواء.

جهزي العيش السوري، سواء بشراؤه جاهزًا ،أو إعداده بالمنزل، ولا يتطلب صنعه الوقت والجهد.

جهزي التومية، ويمكن صنعها بالبيت بكل سهولة، فهي لا تحتاج مكونات كثيرة كما أن صنعها سهل.

ابدأي بتجهيز العيش السوري ووضع حشوة الشاورما به.

ضعي عليها التومية، والخيار المخلل إذا كان متوفرًا.

بعد الانتهاء من إعداد الشاورما في العيش السوري ضعيها قليلًا على الشواية.

قدميها ساخنة، وتمتعي بطعم رائع لا يقل عن الشاورما بالخارج. طريقة أخري لعمل شاورما الفراخ طريقة أخري لعمل شاورما الفراخ يمكن عمل شاورما الفراخ السوري بعدة طرق أخرى صحية ومناسبة للأنظمة الغذائية، ومن هذه الطرق: غسل الفراخ جيدًا بالملح والخل وتتبيلها ببعض التوابل بعد تصفيتها من الماء.

ترك الفراخ في التتبيلة لفترة مناسبة حتى تتغلل التوابل بقطع الفراخ.

وضع شرائح الفراخ بالفرن حتى تحصل على لونًا جميلًا، ويتم نضجها.

تُقدم مع التومية، والعيش السوري.

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