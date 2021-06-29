دراسة تؤكد حدوث أثر جانبي خطير لمن يفعل ذلك قبل تناول الطعام!، طلب تناول الطعام في الخارج هو شيء يتطلع إليه الكثير منا خلال عطلة نهاية الأسبوع، أو حتى في أحد أيام الأسبوع التي عادة ما تكون مزدحمة بالعمل والضغوط العصبية. وهذا ما يطرح علينا سؤال بالغ في الأهمية بالنسبة لصحة الجسم، وهو هل يجب عليك تبديل الطبق التي أتى به الطعام من الخارج إلى طبق آخر قبل تناول الطعام، في الواقع قد لا تكون هذه الخطوة ضرورية إلا إذا كنت تخطط لإعادة تسخين الطعام عن طريق الميكرويف في نفس الطبق البلاستيكي، فسوف يخلف ذلك أثراً بالغ الخطورة على صحة الجسم كما تؤكد تلك الدراسة الطبية الحديثة.

أضرار تسخين وتناول الطعام في أطباق بلاستيك

تحتوي الأطباق البلاستيكية المخصصة لتناول الطعام على مادة bisphenol A (BPA) ، وهي مادة كيميائية صناعية تُستخدم في صناعة مواد بلاستيكية معينة منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد ثبت علمياً أن تلك المادة الكيميائية إلى جانب فئة أخرى من المواد الكيميائية تسمى الفثالات تعمل على تعطيل الهرمونات، وقد أشارت الأبحاث إلى أن تناول هذه المواد الكيميائية قد يكون سبباً رئيسياً للإصابة بالسمنة والسكري والأضرار التناسلية.

توجد مادة BPA في بلاستيك البولي كربونات وهو البلاستيك المستخدم في تغليف عبوات الأطعمة والمشروبات. يمكن العثور عليه أيضًا في راتنجات الإيبوكسي والتي تُستخدم لتغليف المنتجات المعدنية من الداخل مثل علب الطعام، وأغطية الزجاجات، وخطوط إمداد المياه. يمكن أن تتسرب تلك المادة من المواد البلاستيكية إلى الأطعمة والمشروبات بمرور الوقت وتحديداً عند تعرض الطبق للحرارة، أو بشكل أكثر توضيحاً عندما يكون الطبق في الميكروويف.

الآثار الجانبية لتسخين الطعام في طبق بلاستيكي

قد تشكل تلك المادة الكيميائية تهديدًا أكبر بالسبة للأطفال الصغار والرضع، حيث أظهرت الأبحاث أنها قد يكون لها تأثير سلبي على سلوك الأطفال وعادة ما يكون مرتبطًا بمستويات أعلى من القلق والاكتئاب وفرط النشاط، وتحظر الآن العديد من المنظمات العالمية استخدام المواد التي تحتوي على تلك المادة الكيميائية في عبوات حليب الأطفال وأكواب الشرب وزجاجات الأطفال. فإذا كنت قلقًا بشأن التعرض لمادة BPA الضارة لا تستخدم أي أطباق بلاستيكية في الميكروويف، وبدلاً من ذلك قم دائمًا بنقل طعامك إلى طبق آمن للاستخدام في الميكروويف؛ حتى تتمكن من الحد من تعرضك للمواد الكيميائية الضارة قدر الإمكان.