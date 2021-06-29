طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني والدجاج على أصولها في المنزل خطوة بخطوة

الكبسة السعودي من اجمل الاكلات التي أصبحت يعشقها الكثير من الناس، ليس فقط في السعودية ولكن في العديد من البلاد العربية، بل أصبحت من الوجبات الموجودة في البيوت بشكل مستمر، وفي العزائم، وكل ذلك يرجع إلى طعمها الفريد الجميل، وسوف نتعرف اليوم على طريقة الكبسة السعودية بشكل تفصيلي. طريقة عمل الكبسة السعودية طريقة عمل الكبسة السعودية المكونات كيلو ونصف من اللحم الضأن المقطع.

كيلو رز بسمتي

٣ بصلات متوسطة الحجم

كوب صلصة

٢ قرون من الفلفل الأخضر الحار المفروم جيدًا.

كوب من الجزر المبشور

١ ملعقة بشر قشر ليمون

٤ ملاعق من الزيت مجموعة من البهارات المختلفة وهي: ملعقة قرفة، وملعقة صغيرة هال مطحون، نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة من القرنفل، ملح، فلفل اسود، كمون، واخيرًا ملعقة كركم. طريقة التحضير في البداية قومي بنقع الأرز في الماء لمدة لا تقل عن ساعة.

اخلطي كل البهارات في طبق واحد، ويترك

بعد ذلك في حلو كبيرة على النار، ضعي الزيت والبصل والفلفل مقطع إلى قطع صغيرة

يحمر البصل في الزيت حتى يتغير لونه إلى الأحمر، وبعد ذلك أضيفي اللحمة إليه.

قلبي اللحمة مع البهارات جيدًا، حتى يتغير لونها وتصبح بني اللون.

قومي بإضافة البشر الليمون، والجزر، والصلصة مع إضافة ملعقة من البهارات التي تم تجهيزها من قبل.

بعد ذلك نضيف الماء إلى الحلة وتترك على نار هادئة حتى تمام تسوية اللحم، ثم يوضع عليها الملح،ونتركها تغلي.

أضيفي الأرز وقلبي كل المكونات، وبعد ذلك تترك على نار هادئة جدًا حتى تمام تسوية الأرز، وتوضع بعد ذلك وتقدم ساخنة. طريقة عمل كبسة الدجاج السعودية في البيت طريقة عمل كبسة الدجاج السعودية في البيت المكونات دجاجة مقطعة

كيلو رز بسمتي منقوع في المياه لمدة نص ساعة

ربع كوب من صلصة الطماطم

٤ملاعق من الزيت

٣ قرون فلفل اخضر

بصلتان.

فصين من الثوم

قرنفل مصحح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من القرفة

رشة زنجبيل بسيطة

ملعقة صغيرة من الهيل

ملح طريقة التحضير: نضع في حلة على النار الزيت حتى يسخن.

أضيفي إلى الزيت البصل والثوم مع القليل حتى يتغير لونهم

أضيفي الصلصة والفلفل الحار، وإضافة كل البهارات التي تم تحضيرها.

ضعي قطع الدجاج، وقومي بتزويد الخلطة بالماء حتى يغطى الدجاجة.

اتركيها حتى تمام النضج، شيلي الدجاج من الماء، وأضيفي بعد ذلك الأرز، واتركيه على نار هادئة حتى تستوي بشكل كامل، وتوضع في أطباق التقديم. الوسوم

الكبسة السعودي من اجمل الاكلات التي أصبحت يعشقها الكثير من الناس، ليس فقط في السعودية ولكن في العديد من البلاد العربية، بل أصبحت من الوجبات الموجودة في البيوت بشكل مستمر، وفي العزائم، وكل ذلك يرجع إلى طعمها الفريد الجميل، وسوف نتعرف اليوم على طريقة الكبسة السعودية بشكل تفصيلي. طريقة عمل الكبسة السعودية طريقة عمل الكبسة السعودية المكونات كيلو ونصف من اللحم الضأن المقطع.

كيلو رز بسمتي

٣ بصلات متوسطة الحجم

كوب صلصة

٢ قرون من الفلفل الأخضر الحار المفروم جيدًا.

كوب من الجزر المبشور

١ ملعقة بشر قشر ليمون

٤ ملاعق من الزيت مجموعة من البهارات المختلفة وهي: ملعقة قرفة، وملعقة صغيرة هال مطحون، نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة من القرنفل، ملح، فلفل اسود، كمون، واخيرًا ملعقة كركم. طريقة التحضير في البداية قومي بنقع الأرز في الماء لمدة لا تقل عن ساعة.

اخلطي كل البهارات في طبق واحد، ويترك

بعد ذلك في حلو كبيرة على النار، ضعي الزيت والبصل والفلفل مقطع إلى قطع صغيرة

يحمر البصل في الزيت حتى يتغير لونه إلى الأحمر، وبعد ذلك أضيفي اللحمة إليه.

قلبي اللحمة مع البهارات جيدًا، حتى يتغير لونها وتصبح بني اللون.

قومي بإضافة البشر الليمون، والجزر، والصلصة مع إضافة ملعقة من البهارات التي تم تجهيزها من قبل.

بعد ذلك نضيف الماء إلى الحلة وتترك على نار هادئة حتى تمام تسوية اللحم، ثم يوضع عليها الملح،ونتركها تغلي.

أضيفي الأرز وقلبي كل المكونات، وبعد ذلك تترك على نار هادئة جدًا حتى تمام تسوية الأرز، وتوضع بعد ذلك وتقدم ساخنة. طريقة عمل كبسة الدجاج السعودية في البيت طريقة عمل كبسة الدجاج السعودية في البيت المكونات دجاجة مقطعة

كيلو رز بسمتي منقوع في المياه لمدة نص ساعة

ربع كوب من صلصة الطماطم

٤ملاعق من الزيت

٣ قرون فلفل اخضر

بصلتان.

فصين من الثوم

قرنفل مصحح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من القرفة

رشة زنجبيل بسيطة

ملعقة صغيرة من الهيل

ملح طريقة التحضير: نضع في حلة على النار الزيت حتى يسخن.

أضيفي إلى الزيت البصل والثوم مع القليل حتى يتغير لونهم

أضيفي الصلصة والفلفل الحار، وإضافة كل البهارات التي تم تحضيرها.

ضعي قطع الدجاج، وقومي بتزويد الخلطة بالماء حتى يغطى الدجاجة.

اتركيها حتى تمام النضج، شيلي الدجاج من الماء، وأضيفي بعد ذلك الأرز، واتركيه على نار هادئة حتى تستوي بشكل كامل، وتوضع في أطباق التقديم.

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