طريقة صبغ الشعر بملعقة حنة للون البني الرائع في المنزل واخفاء الشيب نهائيا

تحتوي الحنة الطبيعية علي عناصر غذائية تسهم بشكل كبير في عملية نمو الشعر وتغذيته بشكل صحي وتمنع سقوط الشعر، ظهر استخدام الحنة الطبيعة في صبغ الشعر منذ الكثير من القرون، لذلك فالحنة من المواد الأساسية في صبغ الشعر، حيث ان مستحضرات التجميل الخاصة بصبغ الشعر تحتوي علي الحنة كمكون أساسي في عملية صبغ الشعر.

فعندما نقوم بالبحث عن علاج مناسب لمنع ظهور الشعر الأبيض مرة أخري نجد أن الحل في إستخدام وصفات طبيعية، فيمكننا إستخدام الحناء لعلاج مشكلة الشيب وفي نفس الوقت تحافظ علي صحة الشعر وبجانب ذلك تعالج مشاكل أخري كثيرة مثل التساقط والجفاف وغيرها، حيث أن الحناء مكون طبيعي يساعد علي إخفاء الشعر الأبيض واسترجاع الشعر للونه الأسود الطبيعي.

المكونات:

ربع كوب صغير من الحنة الطبيعة.

ربع كوب صغير من الشاي الجاف الناعم.

معلقة كبيرة من الزبادي.

بيضة واحدة.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

معلقة كبيرة من زيت الجرجير.

وعاء.

بونيه.