حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير بملعقة كريم نيفيا خلال ساعة اقوي كيرياتين طبيعي منزلي

تكثر الوصفات الطبيعية التي تساعد علي فرد الشعر المجعد وتعطي للشعر نعومة ولمعان جذاب، وهذا ما تحلم به كل فتاة تمتلك شعر مجعد لأن الشعر هو الشئ الوحيد التي تحب تظهره دائما بمظهر جميل وملفت، لذلك تستخدم كل ما هو مفيد لفرد الشعر سواء كانت كريمات أو أدوات كهربائية، ولكن مع مرور الوقت تكتشف أن إستخدام الوصفات الطبيعية من أفضل الاستخدامات التي تناسب الشعر وتحافظ عليه، فمن الممكن أن تقوم بإستخدام كريم نيفيا فهو يعتبر كيراتين طبيعي بالنسبة لفرد الشعر.

حيث أنه من أكثر الأشياء الآمنه التي لا تترك اي اثار سلبية للشعر مثلما يحدث عند استخدام الأشياء الأخرى، ولكن كريم نيفيا وحده لا يستطيع فرد الشعر المجعد بل يتم خلطه مع عدة مكونات أخري بشرط أن تكون كل هذه المكونات طبيعية، علي سبيل المثال ممكن أن يتم خلطه مع عدد من الزيوت الطبيعية وهذا من أفضل ما يكون مناسب للشعر، لأن كل هذه المكونات تعطي نتيجة غير متوقعة في الحصول علي شعر ناعم وبشكل طبيعي وفي خلال دقائق، لذلك سوف نقدم لكي خلطة كريم نيفيا السحرية لفرد الشعر من خلال هذا المقال.

طريقة فرد الشعر بكريم نيفيا

المكونات :

كمية من كريم نيفيا.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

قومي بإحضار طبق مناسب وضعي فيه كريم نيفيا قم قومي بوضع الفازلين، ثم يتم إضافة مسحوق النشا وزيت الزيتون وفي النهاية قومي بإضافة زيت الخروع.

ثم يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد واستمري في خلطهم حوالي سبع دقائق، وهذا لكي تحصلي علي قوام خفيف وناعم يسهل فرده علي الشعر.

وبعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط علي الشعر ويتم تركه لمدة أربعين دقيقة.

وبعد هذه المدة قومي بغسل الشعر جيدا بإستخدام الماء الفاتر والشامبو ويفضل أن يكون الشامبو من النوع الجيد والمناسب للشعر، ولابد من تكرار هذه الخلطة لعدة مرات متتالية وسوف تحصلي علي شعر ناعم في خلال شهر واحد فقط.

طريقة التحضير