طريقة عمل كريم القهوة والحليب لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا ومن أول استعمال

طريقة عمل كريم القهوة والحليب لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد، كريم القهوة لتبييض البشرة مكوناته متاحة بكل منزل، وقد أصبح مكون القهوة من بين أهم المقادير الطبيعية، والتي تستعمل خلاصتها في العناية بالجلد، وفي أغلب الحالات ومختلف أنواع البشرة تأتي النتائج إيجابية، لذا دعت الحاجة إلى اعتماد وصفة جيدة يستخدم فيها القهوة للحفاظ على المظهر النضر، والحيوي، والمشرق للبشرة، وهو ما سنتطرق له من خلال ما يلي من الفقرات القادمة.

طريقة عمل كريم القهوة والحليب لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد

هذا الماسك يزيد من توهج البشرة، ويعمل بكفاءة وبالتدريج على أن يفتح الخلايا الجلدية بأمان، ودون أدنى آثار سلبية تحدث للجلد، والمكونات كما يلي:

ملعقة قهوة.

ملعقة قرفة.

ملعقتان مكون الحليب السائل.

ملعقة واحدة صغيرة قطرات ليمون.

ملعقة صغيرة زيت اللوز.

طريقة تحضير ماسك القهوة

نحضر الإناء الملائم لمزج كل المكونات مع بعضها.

التقليب يكون مستمر وذلك حتى نجد أن المزيج أصبح في نفس الصورة الشبيهة لكريمات الوجه، وبملمس قريب منها.

يتم أخذ كمية ضئيلة منه، وتجربتها بمنطقة صغيرة من الجلد، وليكن على اليد، وهو من أهم الاختبارات والتي تفيد بعدم تواجد حساسية لأي من مكونات المزيج.

بعدها نقوم بفرده بالتساوي على مختلف مناحي الوجه، ونمتد نحو الرقبة كي تصل لها فوائد المزيج.

ضرورة الترك له على البشرة حوالي عشر دقائق.

تنظيف الوجه عقب ذلك بالماء مع غسول جيد منظف ومعقم للبشرة، وهو اختياري.

نحصل على النتيجة المرادة من الماسك بعد حوالي مرور ثلاثة أشهر من التطبيق المستمر أربعة مرات شهريًا، نلاحظ بعدها أن البشرة توحد لونها، وأصبحت أفتح من ذي قبل.

فوائد القهوة للبشرة

القهوة تحقق للجلد العديد من الفوائد، والتي نذكر منها ما يلي: