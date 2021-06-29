 ب 1كيلو لبن عملت 2 كيلو سمن البلدي بكل سهولة وباقل التكاليف زى الجاهز وطعمها روعه

ب 1 كيلو لبن عملت 2 كيلو سمن البلدي بكل سهولة وباقل التكاليف، من السيدات تستطيع الاستغناء عن عمل السمن البلدي في منزلها، يوجد طريقة صنع من القطع الجاهزة وتستطيع تكوينها في المنزل بطريقة سهلة، تعرفي على طرق صنع السمن في المنزل وقومي بصنعها بنفسك بكل سهولة. ب 1 كيلو لبن عملت 2 كيلو سمن البلدي بكل سهولة وباقل التكاليف ب 1 كيلو لبن عملت 2 كيلو سمن البلدي بكل سهولة وباقل التكاليف طريقة عمل السمن البلدي من اللبن السمن يتم استخراجه من اللبن، يمكنك تحضيره في المنزل بكل سهولة باستخدام الخطوات التالية: قومي بتحضير 1 كيلو من اللبن الطبيعي والغير مغشوش.

نقومي بغلي اللبن، بعد ذلك اتركي اللبن حتى يبرد.

قومي بوضع اللبن في الثلاجة.

سوف يقوم اللبن بالفصل بين السمن وبين الدسامة.

قومي بنزع الوجه الأعلى من العلبة، فهو المكون الذي يتم استخراج منه السمن عند ذوبانه.

يتم تكرار تلك الخطوات حتى نحصل على كمية مناسبة من السمن.

الوجه الذي يتم نزعه قومي بتخزينه في وعاء خاص بالفريزر.

بعد تكوين كمية مناسبة من السمن في الفريزر قومي بإخراجها وذوبانها على النار.

طريقة تذويب السمنة المحضرة نفس طريقة تذويب السمنة الجاهزة التي يتم شرائها من الخارج. طريقة تذويب السمن البلدي الجاهز طريقة تذويب السمن البلدي الجاهز سواء كانت السمن البلدي التي يتم شرائها من الخارج أو السمن التي تم تحضيرها بالطريقة السابقة قم بتطبيق تلك الخطوات حتى تحصلين على زبدة جاهزة في المنزل عند الاستخدام. في إناء موضوع على النار نظيف وجاف يتم وضع قطع السمن.

حتى لا يفسد السمن يجب أن تكون جميع الأدوات المستخدمة نظيفة ومجففة جيدًا.

تذوب السمن في الوعاء وتغلي على شكل فقاعات رغوة ذات اللون الأبيض.

يفضل إزالة الرغوة البيضاء التي تظهر مع كل مرة تكون فيها.

يتم وضع ملعقة من الملح صغيرة على كل كيلو من السمن.

في حالة عدم تذكر وضع الملح لا تقليلي لن يؤثر كثيرًا ولكن يفضل وضعها.

تترك حتى تتكون الزبدة بلون أصفر صافي، وتكون طبقة أسفل الوعاء من اللبن المحروق.

تترك السمن حتى تبرد.

يتم وضعها في برطمانات نظيفة ومجففة جيدًا. الوسوم

ب 1 كيلو لبن عملت 2 كيلو سمن البلدي بكل سهولة وباقل التكاليف، من السيدات تستطيع الاستغناء عن عمل السمن البلدي في منزلها، يوجد طريقة صنع من القطع الجاهزة وتستطيع تكوينها في المنزل بطريقة سهلة، تعرفي على طرق صنع السمن في المنزل وقومي بصنعها بنفسك بكل سهولة. ب 1 كيلو لبن عملت 2 كيلو سمن البلدي بكل سهولة وباقل التكاليف ب 1 كيلو لبن عملت 2 كيلو سمن البلدي بكل سهولة وباقل التكاليف طريقة عمل السمن البلدي من اللبن السمن يتم استخراجه من اللبن، يمكنك تحضيره في المنزل بكل سهولة باستخدام الخطوات التالية: قومي بتحضير 1 كيلو من اللبن الطبيعي والغير مغشوش.

نقومي بغلي اللبن، بعد ذلك اتركي اللبن حتى يبرد.

قومي بوضع اللبن في الثلاجة.

سوف يقوم اللبن بالفصل بين السمن وبين الدسامة.

قومي بنزع الوجه الأعلى من العلبة، فهو المكون الذي يتم استخراج منه السمن عند ذوبانه.

يتم تكرار تلك الخطوات حتى نحصل على كمية مناسبة من السمن.

الوجه الذي يتم نزعه قومي بتخزينه في وعاء خاص بالفريزر.

بعد تكوين كمية مناسبة من السمن في الفريزر قومي بإخراجها وذوبانها على النار.

طريقة تذويب السمنة المحضرة نفس طريقة تذويب السمنة الجاهزة التي يتم شرائها من الخارج. طريقة تذويب السمن البلدي الجاهز طريقة تذويب السمن البلدي الجاهز سواء كانت السمن البلدي التي يتم شرائها من الخارج أو السمن التي تم تحضيرها بالطريقة السابقة قم بتطبيق تلك الخطوات حتى تحصلين على زبدة جاهزة في المنزل عند الاستخدام. في إناء موضوع على النار نظيف وجاف يتم وضع قطع السمن.

حتى لا يفسد السمن يجب أن تكون جميع الأدوات المستخدمة نظيفة ومجففة جيدًا.

تذوب السمن في الوعاء وتغلي على شكل فقاعات رغوة ذات اللون الأبيض.

يفضل إزالة الرغوة البيضاء التي تظهر مع كل مرة تكون فيها.

يتم وضع ملعقة من الملح صغيرة على كل كيلو من السمن.

في حالة عدم تذكر وضع الملح لا تقليلي لن يؤثر كثيرًا ولكن يفضل وضعها.

تترك حتى تتكون الزبدة بلون أصفر صافي، وتكون طبقة أسفل الوعاء من اللبن المحروق.

تترك السمن حتى تبرد.

يتم وضعها في برطمانات نظيفة ومجففة جيدًا.

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