فاونديشن منزلي طبيعي اصنعي بنفسك كريم اساس في دقائق بملعقة واحدة دون مواد كيماوية

من أكثر مستحضرات التجميل استخدامًا هو كريم الأساس الذي يساعد على توحيد لون البشرة، بالإضافة إلى إخفاء العيوب الظاهرة في البشرة، ولأن معظم استخدام النساء لكريم الاساس يكون من خلال شرائه جاهزًا من ماركات مختلفة، فسوف نوضح طريقة عمل كريم الاساس منزليًا بمكونات طبيعية وسهلة وبسيطة وآمنة على البشرة ولا تسبب أي آثار جانبية فيما بعد. طريقة عمل كريم الأساس في المنزل طريقة عمل كريم الأساس في المنزل المكونات 1 ملعقة من اللبن الزبادي الطبيعي

بعض القطرات من الجلسرين

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة كبيرة من النشا

بعض القطرات من ماء الورد

ملعقة كبيرة من بودرة التلك

بعض القطرات من هل التفاح الطبيعي. طريقة التحضير ضعي الزبادي في البداية مع الخميرة والجلسرين حتى يتم خلطهم جيدًا، حتى يكون القوام كريمي ناعم، وبعد ذلك أضيفي باقى المكونات مع التقليب ايضًا، بعد ذلك قومي بوضع كل الخليط في علبة فارغة واستخدميه في أي وقت. طريقة عمل كريم اساس منزلي فاتح اللون طريقة عمل كريم اساس منزلي فاتح اللون نظراً لأختلاف أنواع البشرة فيجب وضع كريم أساس مناسب لبشرتك، لذلك سوف نوضح لأصحاب البشرة الغامقة كريم أساس فاتح اللون طبيعي بمكونات منزلية وغير مكلفة. المكونات 4 ملاعق من النشا

8 ملاعق من مسحوق الكاكاو

رشة زنجبيل

رشة قرفة صغيرة

ملعقة من الطين الجاف

قطرات من فيتامين ه‍ الطبيعي

وقطرات من أي زيت عطري مفضل لكي طريقة التحضير في إناء واحد قمومي بوضع كل المكونات، وخلطهم جميعًا حتى تحصلي على قوام المطلوب، واختبري الدرجة المناسبة لبشرتك فلو احببتي تغميق اللون يمكنك، إضافة بعض الكاكاو وتقليبها جيدًا حتى الوصل اكا تشائين. طريقة عمل كريم أساس سائل طريقة عمل كريم أساس سائل يمكن صناعة كريم اساس سائل منزليًا وذلك بإتباع الخطوات الآتية: المكونات ملعقة من بودرة الوجه

قطرات من زيت الجوجوبا

نصف ملعقة من زبدة الشيا طريقة التحضير نضع كل المكونات على بعض في إناء واحد، ونضع هذا الإناء لعمل حمام مائي في إناء به ماء، ثم نتركة يسخن مع التقليب المستمر حتى الحصول على كريم سائل مرن، وبعد ذلك تعبئته في علبة واتركة حتى يبرد. الوسوم

من أكثر مستحضرات التجميل استخدامًا هو كريم الأساس الذي يساعد على توحيد لون البشرة، بالإضافة إلى إخفاء العيوب الظاهرة في البشرة، ولأن معظم استخدام النساء لكريم الاساس يكون من خلال شرائه جاهزًا من ماركات مختلفة، فسوف نوضح طريقة عمل كريم الاساس منزليًا بمكونات طبيعية وسهلة وبسيطة وآمنة على البشرة ولا تسبب أي آثار جانبية فيما بعد. طريقة عمل كريم الأساس في المنزل طريقة عمل كريم الأساس في المنزل المكونات 1 ملعقة من اللبن الزبادي الطبيعي

بعض القطرات من الجلسرين

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة كبيرة من النشا

بعض القطرات من ماء الورد

ملعقة كبيرة من بودرة التلك

بعض القطرات من هل التفاح الطبيعي. طريقة التحضير ضعي الزبادي في البداية مع الخميرة والجلسرين حتى يتم خلطهم جيدًا، حتى يكون القوام كريمي ناعم، وبعد ذلك أضيفي باقى المكونات مع التقليب ايضًا، بعد ذلك قومي بوضع كل الخليط في علبة فارغة واستخدميه في أي وقت. طريقة عمل كريم اساس منزلي فاتح اللون طريقة عمل كريم اساس منزلي فاتح اللون نظراً لأختلاف أنواع البشرة فيجب وضع كريم أساس مناسب لبشرتك، لذلك سوف نوضح لأصحاب البشرة الغامقة كريم أساس فاتح اللون طبيعي بمكونات منزلية وغير مكلفة. المكونات 4 ملاعق من النشا

8 ملاعق من مسحوق الكاكاو

رشة زنجبيل

رشة قرفة صغيرة

ملعقة من الطين الجاف

قطرات من فيتامين ه‍ الطبيعي

وقطرات من أي زيت عطري مفضل لكي طريقة التحضير في إناء واحد قمومي بوضع كل المكونات، وخلطهم جميعًا حتى تحصلي على قوام المطلوب، واختبري الدرجة المناسبة لبشرتك فلو احببتي تغميق اللون يمكنك، إضافة بعض الكاكاو وتقليبها جيدًا حتى الوصل اكا تشائين. طريقة عمل كريم أساس سائل طريقة عمل كريم أساس سائل يمكن صناعة كريم اساس سائل منزليًا وذلك بإتباع الخطوات الآتية: المكونات ملعقة من بودرة الوجه

قطرات من زيت الجوجوبا

نصف ملعقة من زبدة الشيا طريقة التحضير نضع كل المكونات على بعض في إناء واحد، ونضع هذا الإناء لعمل حمام مائي في إناء به ماء، ثم نتركة يسخن مع التقليب المستمر حتى الحصول على كريم سائل مرن، وبعد ذلك تعبئته في علبة واتركة حتى يبرد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فاونديشن منزلي طبيعي اصنعي بنفسك كريم اساس في دقائق بملعقة واحدة دون مواد كيماوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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