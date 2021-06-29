برائحة اللافندر اصنعي كريم مزيل عرق طبيعي منزلي يدوم لساعات طويلة وداعا لرائحة العرق الكريهة

مزيل العرق العرق من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص خاصة في فصل الصيف، حيث تنبعث رائحة غير محببة من الجسم، حيث تنبعث رائحة غير محببة من الجسم مما يسبب إزعاجًا وحرجًا لصاحبها والمحيطين به، وقد انتشر في الأسواقالعديد من مزيلات العرق لكنها كيمائية فتسبب انسداد المسامات وامرار في المنطقة الحساسة.

طريقة عمل كريم مزيل عرق منزلي

هناك العديد من الصوفات، التي قام الأشخاص بتجربتها وأثببت نجاحها، وهي الآتي:

كريم اللافندر

المكونات

نشا الذرة

خميرة

زيت اللافندر

زيت النعناع

زيت خشب الصندل

مضادات الفطريات

زيت جوزالهند

فيتامين E

طريقة التحضير

خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

الحصول على مزيج متجانس.

وضع الكريم في علبة فارغة واستخدمه بشكل يومي.

كريم زبدة الشيا

المكونات

زيت جوزالهند

الخميرة

زبدة الشيا

نشا الذرة

طريقة التحضير

خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

الحصول على مزيج متجانس.

وضع الكريم في علبة فارغة واستخدمه بشكل يومي.

كريم شمع العسل

المكونات

شمع العسل

زيت جوزالهند

زبدة الكاكاو

زيت إكليل الجبل

زيت الزعتر الأبيض

زيت اللافندر

زيت الخروع

طريقة التحضير

خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

الحصول على مزيج متجانس.

وضع الكريم في علبة فارغة واستخدمه بشكل يومي.

كريم الليمون

المكونات

مياه

جوهر الليمون

خلاصة الهاماميليس

كحول

أوراق إكليل الجبل

طريقة التحضير

خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

الحصول على مزيج متجانس.

وضع الكريم في علبة فارغة واستخدمه بشكل يومي.

كريم البرتقال

المكونات

الليمون

البرتقال

المياه

الخميرة

ملح البحر

طريقة التحضير

وضع قشور البرتقال والليمون على النار حتى الغليان.

خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

الحصول على مزيج متجانس.

وضع الكريم في علبة فارغة واستخدمه بشكل يومي.

كريم الشبة

المكونات

الشبة

مياه الورد

بودرة الأطفال

طريقة التحضير

خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

الحصول على مزيج متجانس.

وضع الكريم في علبة فارغة واستخدمه بشكل يومي.

كريم زيت شجرة الشاي

المكونات

زبدة الكاكاو

بيكنج بودر

نشا الذرة

زيت اللافندر

زيت شجرة الشاي

طريقة التحضير