طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بجوز الهند خفيفة وبتذوب في الفم

تعتبر كيكة الشوكولاته بجوز الهند من الحلويات التي لاقت إعجاباً كبيراً من كافة الأشخاص، كما تعتبر كيكة الشيكولاتة بجوز الهند واحدة من الطرق الجديدة لتقديم الكيكة.

والشيكولاتة تضيف للكيكة قيمة غذائية مرتفعة وطعم لذيذ ورائع ويقبل الأطفال على تناولها لمذاقها الرائع وشكلها الجذاب، وتفضل الكثير من السيدات إعداد كيكة الشيكولاتة لسهولة تحضيرها، وتقدم كيكة الشيكولاتة بجوز الهند في مناسبات عديدة حيث يمكن تقديمها في الحفلات أو أعياد الميلاد أو في العزائم المتنوعة.

وتحتوي كيكة الشيكولاتة بجوز الهند على البروتين والكالسيوم والكربوهيدرات، ويمكن تقديمها للضيوف بجانب العصير أو القهوة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة بجوز الهند بخطوات تتميز بأنها سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، تابعي معنا. مكونات كيكة الشيكولاتة بجوز الهند كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من مكعبات الزبدة.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من الجوز هند المبشور.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

رشة صغيرة من الملح. مكونات صوص الشيكولاتة للتزيين نصف كوب من الشيكولاته السوداء.

نصف كوب من الكريمة.

نصف كوب من السكر البودرة.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

جوز هند مبشور للتزيين.

شيكولاتة مبشورة للتزيين طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة بجوز الهند في الخلاط الكهربائي نقوم بخفق البيض والسكر على سرعة متوسطة حتى نحصل على خليط كريمي وهش.

نقوم بإضافة الحليب والفانيليا والملح والزبدة وتخفق المكونات على سرعة متوسطة لمدة خمس دقائق حتى نحصل على خليط متجانس و كثيف.

في وعاء نقوم بنخل كلاً من الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم.

نقوم بنخل خليط الدقيق مرة أخرى لتنقيته من الشوائب و الأتربه العالقة به.

نقوم بإضافة خليط الدقيق الى خليط السكر والبيض ثم نقوم بخفق المزيج جيداً.

نضيف إلى الخليط جوز الهند المبشور ونستمر في الخفق حتى تتكون لدينا عجينة متجانسة ذات قوام متماسك. مكونات كيكة الشيكولاتة بجوز الهندمكونات صوص الشيكولاتة للتزيينطريقة تحضير كيكة الشيكولاتة بجوز الهند الوسوم

تعتبر كيكة الشوكولاته بجوز الهند من الحلويات التي لاقت إعجاباً كبيراً من كافة الأشخاص، كما تعتبر كيكة الشيكولاتة بجوز الهند واحدة من الطرق الجديدة لتقديم الكيكة.

والشيكولاتة تضيف للكيكة قيمة غذائية مرتفعة وطعم لذيذ ورائع ويقبل الأطفال على تناولها لمذاقها الرائع وشكلها الجذاب، وتفضل الكثير من السيدات إعداد كيكة الشيكولاتة لسهولة تحضيرها، وتقدم كيكة الشيكولاتة بجوز الهند في مناسبات عديدة حيث يمكن تقديمها في الحفلات أو أعياد الميلاد أو في العزائم المتنوعة.

وتحتوي كيكة الشيكولاتة بجوز الهند على البروتين والكالسيوم والكربوهيدرات، ويمكن تقديمها للضيوف بجانب العصير أو القهوة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة بجوز الهند بخطوات تتميز بأنها سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، تابعي معنا. مكونات كيكة الشيكولاتة بجوز الهند كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من مكعبات الزبدة.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من الجوز هند المبشور.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

رشة صغيرة من الملح. مكونات صوص الشيكولاتة للتزيين نصف كوب من الشيكولاته السوداء.

نصف كوب من الكريمة.

نصف كوب من السكر البودرة.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

جوز هند مبشور للتزيين.

شيكولاتة مبشورة للتزيين طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة بجوز الهند في الخلاط الكهربائي نقوم بخفق البيض والسكر على سرعة متوسطة حتى نحصل على خليط كريمي وهش.

نقوم بإضافة الحليب والفانيليا والملح والزبدة وتخفق المكونات على سرعة متوسطة لمدة خمس دقائق حتى نحصل على خليط متجانس و كثيف.

في وعاء نقوم بنخل كلاً من الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم.

نقوم بنخل خليط الدقيق مرة أخرى لتنقيته من الشوائب و الأتربه العالقة به.

نقوم بإضافة خليط الدقيق الى خليط السكر والبيض ثم نقوم بخفق المزيج جيداً.

نضيف إلى الخليط جوز الهند المبشور ونستمر في الخفق حتى تتكون لدينا عجينة متجانسة ذات قوام متماسك. مكونات كيكة الشيكولاتة بجوز الهندمكونات صوص الشيكولاتة للتزيينطريقة تحضير كيكة الشيكولاتة بجوز الهند

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