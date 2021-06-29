لن تصدقي كريم القهوة المنزلي لتبييض وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة في دقائق

نحن نعلم أن للقهوة الكثير من الفوائد عند تناولها، ولكن لم نعلم أن للقهوة الكثير من الفوائد وذلك عند وضعها كماسك للبشرة، فهي تساعد على تقشير البشرة، وإزالة التجاعيد من الوجه، كما أنها تساعد على تفتيح البشرة بشكل فعال، وتخليص الوجه من أي بقع او اثار حبوب، والهالات السوداء، وسوف نتعرف على أهم الوصفات لتبيض الوجه بالبشرة. طريقة عمل ماسك القهوة لتبييض البشرة طريقة عمل ماسك القهوة لتبييض البشرة المكونات ٣ ملاعق كبيرة من القهوة

٢ ملعقة من مسحوق الكاكاو

١ملعقة صغيرة من عصير الليمون طريقة التحضير أضيفي ٣ ملاعق من القهوه في طبق صغير،ويعد ذلك أضيفي إليه مسحوق الكاكاو،واضعي عصير الليمون.

قلبي كل المكونات جيدًا حتى تمتزج كل المكونات، وبعد ذلك أضيفي قطرات بسيطة من الماء حتى تصبح المكونات عجينة.

وزعي الماسك على وجهك بشكل كامل، ويعد ذلك اتركية على وجهك لمدة ساعة كاملة.

اغسلي وجهك بالماء البارد، وبعد ذلك رطبي وجهك باستخدام الكريم المرطب. ماسك القهوة واللبن لتفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء ماسك القهوة واللبن لتفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء القهوة كما ذكرنا لها من فوائد، واللبن أيضًا يساعد على ترطيب البشرة، وتهدئتها، وإزالة الهالات السوداء، والاسمرار للوجه. المكونات ١ ملعقة كبيرة من القهوة.

٢ملعقة من مسحوق كاكاو.

ربع كوب من حليب كامل الدسم. طريقة التحضير اخلطي كل المكونات مع بعض في وعاء، قومي بالتقليب الجيد حتى تحصلي على ماسك يمكن وضعه على الوجه بسهولة.

وزعي الماسك على الوجه جيدًا، وبعد ذلك يترك على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم يغسل الوجه بالماء البارد والغسول. ماسك القهوه والعسل لتقشير البشرة وتفتيحها ماسك القهوه والعسل لتقشير البشرة وتفتيحها يمكن استخدام العسل مع القهوة لتفتيح البشرة بشكل فعال ويرجع ذلك إلى الفوائد الكثير التي تحصل عليها البشرة من استخدام العسل، والقهوة والوصفة هي كالتالي: المكونات ملعقة كبيرة من العسل النحل

ملعقة من القهوة طريقة التحضير ضعي كل المكونات مع بعض، وقلبي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي، يمكن فرده على الوجه.

وزعي الخليط على البشرة وبعد ذلك اتركيه لمدة نصف ساعة

بعد ذلك افركي الماسك من على الوجه باليد.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء البارد، والغسول الخاص بك. الوسوم

نحن نعلم أن للقهوة الكثير من الفوائد عند تناولها، ولكن لم نعلم أن للقهوة الكثير من الفوائد وذلك عند وضعها كماسك للبشرة، فهي تساعد على تقشير البشرة، وإزالة التجاعيد من الوجه، كما أنها تساعد على تفتيح البشرة بشكل فعال، وتخليص الوجه من أي بقع او اثار حبوب، والهالات السوداء، وسوف نتعرف على أهم الوصفات لتبيض الوجه بالبشرة. طريقة عمل ماسك القهوة لتبييض البشرة طريقة عمل ماسك القهوة لتبييض البشرة المكونات ٣ ملاعق كبيرة من القهوة

٢ ملعقة من مسحوق الكاكاو

١ملعقة صغيرة من عصير الليمون طريقة التحضير أضيفي ٣ ملاعق من القهوه في طبق صغير،ويعد ذلك أضيفي إليه مسحوق الكاكاو،واضعي عصير الليمون.

قلبي كل المكونات جيدًا حتى تمتزج كل المكونات، وبعد ذلك أضيفي قطرات بسيطة من الماء حتى تصبح المكونات عجينة.

وزعي الماسك على وجهك بشكل كامل، ويعد ذلك اتركية على وجهك لمدة ساعة كاملة.

اغسلي وجهك بالماء البارد، وبعد ذلك رطبي وجهك باستخدام الكريم المرطب. ماسك القهوة واللبن لتفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء ماسك القهوة واللبن لتفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء القهوة كما ذكرنا لها من فوائد، واللبن أيضًا يساعد على ترطيب البشرة، وتهدئتها، وإزالة الهالات السوداء، والاسمرار للوجه. المكونات ١ ملعقة كبيرة من القهوة.

٢ملعقة من مسحوق كاكاو.

ربع كوب من حليب كامل الدسم. طريقة التحضير اخلطي كل المكونات مع بعض في وعاء، قومي بالتقليب الجيد حتى تحصلي على ماسك يمكن وضعه على الوجه بسهولة.

وزعي الماسك على الوجه جيدًا، وبعد ذلك يترك على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم يغسل الوجه بالماء البارد والغسول. ماسك القهوه والعسل لتقشير البشرة وتفتيحها ماسك القهوه والعسل لتقشير البشرة وتفتيحها يمكن استخدام العسل مع القهوة لتفتيح البشرة بشكل فعال ويرجع ذلك إلى الفوائد الكثير التي تحصل عليها البشرة من استخدام العسل، والقهوة والوصفة هي كالتالي: المكونات ملعقة كبيرة من العسل النحل

ملعقة من القهوة طريقة التحضير ضعي كل المكونات مع بعض، وقلبي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي، يمكن فرده على الوجه.

وزعي الخليط على البشرة وبعد ذلك اتركيه لمدة نصف ساعة

بعد ذلك افركي الماسك من على الوجه باليد.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء البارد، والغسول الخاص بك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تصدقي كريم القهوة المنزلي لتبييض وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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