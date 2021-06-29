بدون كريمة ولا حليب ولا بيض عملت أيس كريم طعمه روعه بالشوكولاتة والفانيلا

بدون كريمة ولا حليب ولا بيض عملت أيس كريم، دائمًا ما يفضل الأطفال تناول الأيس كريم بنكهاته المختلفة، لاسيما في فصل الصيف، لكن قد يمثل غياب بعض المكونات عائقًا أمام الأمهات عند رغبتهن بإعداد الأيس كريم في المنزل، ولذا فإننا نقدم وصفةً بمكوناتٍ بسيطة؛ لا تحتاج إلى حليب مكثف أو كريمة أو بيض..

بدون كريمة ولا حليب ولا بيض عملت أيس كريم

قد تبحث السيدات عن طريقة عمل الأيس كريم في المنزل بمكونات اقتصادية وبطريقة سهله التحضير والآن سوف نقدمها لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الأيس كريم الاقتصادي بدون بيض ولا كريمة .

كوب إلا ربع من اللبن البودرة.

كوبان وربع من الحليب السائل.

ربع كوب من السكر.

ملعقتان ونصف من النشا.

١٠٠ جرام من الشوكولاتة.

مكونات تحضير أيس كريم بالشوكولاتة بطريقة سهله

أحضري وعاءً، وابدئي بخلط المكونات الجافة: الحليب البودرة والسكر.

أضيفي كوبان من الحليب السائل، ثم اخلطي المكونات جيدًا.

ضعي الوعاء على نار هادئة أو متوسطة.

وأحضري وعاءً آخر، وقومي بخلط النشا وربع كوب من الحليب، مع التقليب.

عند ظهور بعض الفقاعات في الخليط الموجود على النار، قومي بإضافة النشا والحليب إليه.

اتركيه على النار لحين ظهور هذه الفقاعات مرةً أخرى.

وبعد ذلك أضيفي الشكولاتة للخليط، واسكبيه في قالب الأيس كريم.

اتركي الأيس كريم في الفريزر لمدة ٤ ساعاتٍ على الأقل.

ثم أخرجي الخليط وقومي بوضعه في الخلاط؛ للحصول على قوامٍ أفضل، واسكبيه مرة ثانية في القالب.

ضعي الخليط في الفريزر لمدة ١٢ ساعة، بعدها يمكنك تقديمه.

طريقة تحضير أيس كريم الشوكولاتة

طريقة أخرى لعمل الأيس كريم بمكونات اقتصادية

إن الأطفال دائماً ما يحبون الأيس كريم وق تبحث السيدات عن طريقة صحية ومفيدة للأطفال والآن سوف نقدم لكم إحدى طرق عمل الأيس كريم في المنزل .

علبة زبادي (أي نوع).

ملعقتان من مربى التوت.

عصاية (ستيك) آيس كريم (اختياري).

مكونات عمل الأيس كريم في المنزل

أفرغي الزبادي في وعاء، وأضيفي له المربى، مع التقليب الجيد.

قومي بنقل الخليط في وعاء الأيس كريم.

ضعي الأستيك بداخل الوعاء، واتركيه في الفريزر لعدد من الساعات.

بعدها، يصبح الأيس كريم جاهزًا للتقديم.

طريقة التحضير: