أسرار نجاح عجينة البيتزا السريعة الهشة الطرية في البيت بطريقة غير تقليدية

أسرار عجينة البيتزا السريعة، البيتزا من الأطباق التي يفضلها جميع أفراد الأسرة وخصوصاً الأطفال وهناك في بعض الأحيان لا يتم اعداد البيتزا بطريقة جيدة ويرجع السبب في هذا إلى عدم تحضير العجينة بالشكل المضبوط والصحيح ونجد أن عجينة البيتزا لا يتم تخميرها جيداً وتكون غير هشه وهنا سوف نقدم لك طريقة إعدادها بطريقة جيدة و بمكونات بسيطة وسهلة وفي وقت قصير قدمي على مائدة ولأولادك الذ بيتزا تعرفي سيدتي على طريقة إعداد البيتزا السريعة الشهية جداً التى تستطيعين إعدادها بكل سهولة.

عجينة البيتزا السريعة

البيتزا من أشهى الأكلات العالمية وهي سهلة التحضير والإعداد ويحبها جميع أفراد الأسرة والأطفال يعشقون أكل البيتزا من وقت إلى آخر بمجموعة من الحشوات المختلفة و البيتزا من الأكلات الأوروبيه الشهيرة وتتميز بكونها سهلة في الإعداد وبسيطة في المكونات ولا تستغرق وقت طويل في أعدادها ولا يتم بذل مجهود عند تحضيرها وسوف نقوم بتقديم طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة وهي من العجائن التي لا تستغرق وقت في الإعداد أو الإختمار وسوف تحصلين على نتيجة تسعدك.

ثلاثة أكواب دقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ حسب الحاجة.

نحضر إناء صغير ونضع به الخميرة مع السكر و ثلاث ملاعق كبيرة من الماء الدافئ ويتم تقليبهم جيداً ويترك جانباً حتى يتفاعلوا.

نحضر إناء كبير ونضع به الدقيق مع الملح قومي بعمل منطقة منخفضة في وسط الدقيق وضعي فيها الخميرة بعد أن تتفاعل وقومي بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ويتم خلط جميع المكونات في منتصف الدقيق باليد.

أستمري في عجن المكونات لمدة عشر دقائق حتى يصبح لديك عجينة ناعمة وطرية ولدا تلتصق باليد.

قومي بتقطيع العجين إلى قطع صغيرة مثل الكرة الصغيرة وضعيها في إناء وقومي بتغطيته بفوطة مبللة.

يتم ترك العجينة فى مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها لمدة ساعة ونصف.

بعد ذلك نقوم بفرد العجين بالنشابة على سطح مستوي مرشوش بقليل من الدقيق.

قومي بعد ذلك بوضعها في قالب مدهون بملعقة من زيت الزيتون وأبدئي بحشوها بالطعم الذي يفضلونه أسرتك وبالهناء والشفاء.

مقادير عجينة البيتزا السريعةطريقة تحضير عجينة البيتزا السريعة