أسرار طريقة عمل الطحينة الخام في المنزل على أصولها

أسرار طريقة عمل الطحينة الخام، طريقة إعداد الطحينة في المنزل بكل سهولة، تستطيع أي سيدة عمل الطحينة في المنزل والاستغناء عن شرائها من الخارج، الطحينة السائلة هي عبارة عن صلصة سميكة يتم تحضيرها باستخدام بذورالسمسم، ويمكن أضافة مجموعة من الإضافات المختلفة إليها، وهي يطلق عليها مجموعة من الأسماء منها الطحينة السائلة والرهش والراشي، وتعتبر الطحينة السائلة هي من أهم الأشياء التي يتم إضافتها إلى مجموعة كبيرة من الأكلات والاطباق المختلفة.

أسرارطريقة عمل الطحينة الخام

يتم تقديم الطحينة السائلة مع مجموعة كبيرة من الأكلات، و مجموعة من الأطباق المختلفة الذي تعطيها الطحينة مذاق خاص ومتميزة وكما هو معروف أن الطحينة تحتوي على نسبة كبيرة من القيمة الغذائية العالية وهي مليئة بنسبة كبيرة من الحديد والزنك والكالسيوم والأحماض الأمينية.

ومع ارتفاع أسعار مجموعة من السلع التي أثرت بالسلب على جميع الأشياء التي تدخل في إعدادها، وهي الأخرى تم ارتفاع سعرها وهذا يؤثر على جميع الأسر المصرية بنتيجة سلبية ويرهق الميزانية في البيت، وارتفاع سعر الزيت يؤدى إلى ارتفاع سعر الطحينة وهذا يؤثر تأثيراً على الأسرة المصرية في الميزانية الخاصة بهم، وهنا سوف نقدم لك طريقة إعداد الطحينة في البيت و تقدميها لأسرتك بكل سهولة بمجموعة من الخطوات البسيطة، سهلة تستطيعين إعدادها واستخدامها بطريقة اقتصادية وغير مكلفة.

2 كوب من السمسم.

1 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من زيت الذرة.

يتم تنقية السمسم جيداً، ويتم وضعه فى إناء على نار هادئة وتحميصه وتقليبه علي النار، ولكن نتركه يسخن ويأخذ لون خفيف جداً، وبعد ذلك يتم رفعه من على النار ويترك حتى يبرد.

وضع السمسم في الكبة ويتم طحنه حتى يصبح ناعم، حتى يأخذ شكل العجين نتيجة للزيت الموجود في السمسم.

يتم وضع السمسم المطحون جيداً في الخلاط الكهربي، ونبدأ بإضافة الدقيق معه و زيت الذرة، ويتم ضرب المكونات جيداً حتى يصبح لدينا خليط جيد من الطحينة، ويتم إعداد الطحينة بالسمك المناسب.

إحضار برطمانات من الزجاج نظيفة ومعقمة ويتم وضع الطحينة بها ويتم غلقها جيداً ويتم حفظها في الثلاجة لحين الاستخدام

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