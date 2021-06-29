صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح بدون مواد كيميائية ولا صبغات نتيجة روعه من أول استخدام

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح بدون مواد كيميائية، تفضل الفتيات استخدام ضبعات جديدة بألوان خاصة،

لتحصل على مظهرٍ جديدٍ وجذاب، ومن بين تلك الألوان؛ اللون الزيتوني بدرجاته المختلفة، الغامقة والفاتحة الجريئة،

والتي غالبًا ما تناسب الفتيات والنساء أصحاب البشرة الفاتحة، وإليك أفضل الطرق للحصول على شعرٍ بلونٍ زيتوني.

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح بدون مواد كيميائية

قد تبحث الكثير من الفتايات عن طريقة امنه وفعاله في صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح ولكن بدون أي أضرار للشعر والآن سوف سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشع باللون الزيتوني الغامق والفاتح

ملعقتان كبيرتان من بودرة اللون.

ملعقتان كبيرتان من الأكسجين عيار 40%.

علبة صبغة ذات لونِ رمادي فاتح.

علبة صبغة بلون أشقر طبيعي.

ربع علبة من الصبغة ذات اللون الأخضر.

أحضري وعاءً، وقومي بخلط كل المكونات السابقة بشكلٍ جيد.

وزِّعي الصبغة على شعرك من الخارج دون لمس فروة الرأس.

ثم قومي بتمشيط شعرك؛ حتى تتأكدي من وصول الصبغة إلى كل أجزائه.

قومي بتغطية شعرك، وتركه لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك باستخدام الماء فقط.

ثم اخلطي ملعقة من الأكسجين عيار 40% مع ربع علبة الصبغة ذات اللون الأخضر.

افركي الشعر بالخليط جيدًا، لمدة 6 دقائق، عند استخدام هذه الطريقة سوف تلاحظين نتيجة روعة

مكونات باللون الزيتوني الغامق والفاتحطريقة استخدام وتحضير باللون الزيتوني الغامق والفاتح

صبغ الشعر باللون الزيتوني .

وأخيرًا، اشطفي شعرك باستخدام الماء والبلسم.

باللون الزيتوني الغامق والفاتح بدون أي مواد كيميائية

تعتبر هذه الطريقة الأكثر رواجًا بين السيدات في صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح والغامق وتتمثل مكوناتها

وطريقة تحضيرها كالتالي:

عبوة هيدروكسيد.

نحضر علبة صبغة بلون أشقر رمادي فاتح.

ومعها علبة صبغة بلون أشقر رمادي فاتح جدًا.

علبة صبغة بلون أخضر.

مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني

قومي بخلط العُبوَّات السابقة بالطريقة المكتوبة عليها من الخارج.

ثم قسِّمي شعرك إلى ثلاثة أو أربعة أقسام، باستخدام المشط.

ادهني مناطق الجبين والرقبة وخلف الأذن بكريم الفازلين، حتى لا تتلون بلون الصبغة.

قومي بتوزيع الصبغة على كل أجزاء شعرك باستخدام فرشاة الصبغة.

اتركي شعرك لمدة 3 ساعات.

ثم اشطفيه بنوع الشامبو المناسب له، سوف لاحظين نتيجة روعه في صبغ الشعر باللون الزيتوني

طريقة استخدام وتحضير صبغ الشعر باللون الزيتوني

بدون أي أضرار للشعر .