طريقة عمل السجق بدون فول صويا بخطوات سهلة في المنزل بمكونات موفرة

طريقة عمل السجق بدون فول صويا آمنة في المنزل، حيث يعتبر السجق من الوجبات السريعة السهلة المفضلة عند كثير من الناس ومحببة جدًا لديهم؛ لذلك نبحث عن أفضل طريقة تحضير السجق آمنة وصحية لإعداده بها والتمتع بمذاقه الشهي، كما يفضل البعض إعداده بإستخدام فول الصويا لزيادة الكمية وإضفاء مذاق شهي، ولكن بإمكانك الآن إعداده بخطوات سهلة وبسيطة، كما يمكنك إستخدام المكونات من المنزل لضمان الأمان التام لك ولأطفالك.

طريقة عمل السجق البيتي بدون فول صويا

يحضر السجق بطريقة سهلة وموفّرة للغاية، وذلك لتوفر مكوناته فى المنزل، فكل ما تحتاجه هو اللحم المفروم ويمكنك التأكد من فرمه بالمنزل، بالإضافة إلى القليل من البهارات لإضفاء النكهة الشرقية المميزة، وبعد إعداده بالطريقة الصحيحة يمكنك إضافة المزيد من المكونات لعمل حشوات مختلفة تستخدم في حشو البيتزا والمعجنات بشكل عام لتصبح شهية أكثر.

المكونات

1 كيلو لحم مفروم ناعم جدًا

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بهارات سجق

ملعقة كبيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

ملعقة صغيرة بودرة القرفة

رأس ثوم متوسطة الحجم

1/4 كيلو حمص

2 حبة فلفل أحمر رومى كبير الحجم

قم بسلق الحمص في الماء مع القليل من الملح، وذلك بعد نقعه فى الماء لمدة ساعتين ومن ثم تصفيته.

اطحن الحمص جيدًا فى الكبّة حتى يصبح ناعم للغاية.

ضع الفلفل الرومى فى الخلاط مع الثوم، الملح، التوابل، ونخلطهم جيدًا حتى يصير خليط ناعم جداً.

ضع خليط الفلفل والتوابل على الحمص المطحون ناعم ونخلطهم جيداً.

اضف اللحم المفروم ناعم مع الدهن إن وجد.

امزج الخليط جيداً حتى تمتزج كل المكونات وتصبح ناعمة جداً.

جهّز البلاستيك استريش وخذ قطعة من خليط اللحم وضعها على البلاستيك.

قم بلفها رول مثل سجق بالحجم الذي ترغب به، مع عمل فواصل بأصابع يديك.

يوضع فى الفريزر حتى يجمد ويستعمل فى كافة الأغراض.

تحضير السجق البيتيطريقة إعداد السجق بالخضروات

يعتبر السجق بالخضروات أحد أشهى الوجبات السريعة والحشوات المستخدمة في جميع أنحاء الجمهورية، ويشتهر السجق الاسكندراني لمذاقه الغني والشهي، ولكونه وصفة عالية القيمة الغذائية، فهو يحتوي على البروتينات اللازمة للحفاظ على صحة الجسم وبناء الكتلة العضلية، كما يحتوي أيضًا على الخضروات التي تضفي الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية الهامة للحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

ربع كيلو سجق

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات أو شرائح طويلة.

ثمرتين من الفلفل الرومى أحمر أو أخضر مقطع

2 حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة

ملح، فلفل، بهارات

ملعقتين كبار سمن أو زيت حسب الرغبة

طريقة عمل السجق البيتي

نحضر السجق وننزع عنه البلاستيك، ويقطع دوائر صغيرة.

نسخن السمن أو الزيت ثم ننزل بالبصل المقطع مع التقليب لدقائق قليلة حتى يذبل.

نضيف الفلفل المقطع شرائح، ويقلب فى الزيت قليلاً.

نضيف إليهم الطماطم، ثم نتبل الخليط بالملح والفلفل والبهارات، ونتركها حوالى خمسة أو سبعة دقائق على نار هادئة حتى يبدأ صوص السجق الشهي في الظهور لإضفاء النكهة.

نقلنا لكم طريقة عمل السجق البيتي بطريقة آمنة وصحية في المنزل وبخطوات بسيطة، كما يمكن إستخدام السجق بالخضروات في حشو الجلاش أو البيتزا، ويعد السجق أحد أشهى النكهات الشرقية المميزة، الذي يضفي طابع غني بنكهة الشرق، ويضاف للعديد من الوصفات اللذيذة، كما يمكن عمل سندويتشات شهية كنوع من أنواع الطعام السريع