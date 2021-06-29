طريقة عمل ميلفيه بالكاسترد بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي جداً

ميلفيه بالكاسترد ، من الحلويات الغربية اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز والشهي، وهو يرجع أصله إلى المطبخ الفرنسي، ثم انتقلت شهرته إلى الوطن العربي، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، وهو حلوى فاخرة تصنع من الدقيق والبيض والزبدة والماء، ثم تغلف بالكاسترد، ويمكنكم تقديمه للضيوف وفي المناسبات والأعياد أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضير ميلفيه بالكاسترد لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة دونات محشية كاسترد وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير ميلفيه بالكاسترد بألذ الوصفات.

مكونات ميلفيه بالكاسترد

يتكون ميلفيه بالكاسترد من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

750 جم دقيق.

450 جم زبدة مثلجة مبشورة.

2 بيضة باردة.

220 مل ماء بارد.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خل.

مقادير الكاسترد

كوب وربع سكر.

5 ملعقة كبيرة دقيق.

5 ملعقة كبيرة ونصف كاسترد.

1250 مل حليب.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

50 جم كريم شانتيه.

للتزيين

صوص كراميل.

مكسرات.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على ميلفيه بالكاسترد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والزبدة المثلجة المبشورة، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه الماء البارد والبيض البارد والملح والخل والفانيليا، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف خليط المكونات السائلة على الدقيق، ثم نقلب بالشوكة جيداً.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها بدون عجن، ثم نقطعها إلى ستة أجزاء، ثم نشكل كل جزء مربع.

ثم نحضر صينية ونضعهم فيها، ثم نغطيهم بكيس بلاستيك.

ثم ندخل الصينية في الثلاجة ونتركهم حتى يبرد العجين لمدة ساعة تقريباً.

بعد ذلك نحضر الكاسترد، نحضر حلة، ثم نضيف إليها السكر والدقيق والكاسترد البودرة والحليب، ثم نقلبهم جيداً على البارد حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام.

ثم نضيف الزبدة والفانيليا والكريم شانتيه ونخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط، ثم نرفعها من على النار، ونسكب الكاسترد في وعاء عميق ونغطيه بكيس بلاستيك ونتركه يبرد تماماً بحرارة الغرفة.

بعد ذلك نخرج العجين من الثلاجة، ونفرد كل جزء بالشوبك على سطح مرشوش بالسكر الباودر بسمك رفيع جداً بمقاس 20*35 سم ونخبز الزوائد ونحتفظ بهم لتزيين الميلفيه.

ثم نقوم بعمل ثقوب فيهم بالشوكة، ثم نخبزهم في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة أو حتى تكتسب لوناً ذهبياً.

ثم نخفق الكاسترد بعدما برد بالمضرب الكهربائي قليلاً.