طريقة عمل السبانخ باللحمة الشهية بطريقة جدتي الحصرية

طريقة عمل السبانخ باللحمة تحتوي السبانخ على نسبة عالية من الحديد وغنية بالفيتامينات ب1, ب2، ب3، ب6، ومضادات الأكسدة، تحمي القلب بالأصابة بالنوبات القلبية تحتوي على الاوميجا 3 وهي من أشهر الأكلات المفضلة في فصل الشتاء حيث تمد الجسم بالطاقه الأزمة، تعد من فصيلة الورقيات الخضراء داكنك اللون. وهي غنية بالبوتاسيوم، الماغنسيوم، النحاس، الكالسيوم.

طريقة عمل السبانخ باللحمة

تحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد على أنتج الحيونات المنويه الغير مشوهه، وتزيد الخصوبة لدى الرجال، تنظم ضغط الدم، وتحسن عمليه الهضم، تساهم في خسارة جزء كبير من الدهون المتراكمة في الجسم، يقلل الأصابة بمرض الربو، تحتوي على مادة الكولاجين والكرياتين الطبيعية التي تساعد على تقوية الشعر من الجزور، مفيد جداً للحامل وينصح بتناول السبانخ طوال فترة الحمل لأنها تقلل من التشوهات الخلقية لدى الجنين.

طريقة عمل السبانخ

المكونات

نصف كيلو سبانخ.

كيلو لحمة بتلو مكعبات.

كيلو طماطم فريش.

ثلاث ملاعق كبيرة معجون صلصة طماطم.

ربع كيلو لسان عصفور.

حزمة كسبرة خضراء.

حزمة شبت.

بصلتان وسط مفرومة.

نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة حبهان مطحونة.

مكعب مرق لحمة

ورق لوري.

ملعقة كبيرة دهن.

ملعقة كبيرة زيت.

طريقة عمل الشوربة بطريقة جدتي

نضع حلة على النار بها كمية مناسبة من الماء.

نضع في طبق عميق البصله المفرومة، والملح الفلفل الأسود.

ندعك البصل بالفلفل الأسود والملح، ثم نضعها في الحلة.

نضيف الجبهات وورق لوري، مكعب المرق.

نغسل اللحمة جيدا ونضعها في الحلة

نترك اللحمة على النار حتى النضج.

طريقة عمل شوربة لسان عصفور

نضع حلة صغيرة على النار.

نضع ملعقة كبيرة سمن وملعقة زيت.

نحمر لسان العصفور في السمن.

نستمر في التقليب حتى يصبح لونه ذهبي.

نضع كوبان من مرقة اللحمة.

نضع ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

نترك شوربة لسان العصفور على النار حتى تنضج.

طريقه التحضير السبانخ