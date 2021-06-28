طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بطريقة سهلة ومميزة

الإسفنجية البسيطة الكيكةالبسيطة يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الكيكة الإسفنجية العادية حيث إنها تعد من أنواع الكيك الهشة المحببة لدي الكثير كما أن جميع مكوناتها تتميز بالسهولة والبساطة لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها من خلال هذا المقال بطريقة سهله وبسيطة. المكونات ست بيضات .

كوب من السكر.

كوب من الطحين.

ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة التحضير تثبيت الرف الشبكي في منصف الفرن ثم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تجهيز قالب الكيك عن طريق وضع ورق الزبدة في قاع القالب.

نخل الدقيق داخل طبق عميق.

وضع كل من السكر، والبيض، و الفانيلا في وعاء الخلاط ثم تثبيت مضرب المزج.

تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة لمدة خمس دقائق إلى أن يتضاعف حجم المزيج ويصبح ذا لون أصفر فاتح جدا.

إزالة الوعاء عن الخلاط ثم إضافة ربع كوب من الدقيق.

الوعاء عن الخلاط ثم ربع كوب من الدقيق. تقليب المزيج باستخدام ملعقة مصنوعة من الخشب وتكون طريقة التقليب من الأسفل لأعلي.

إضافة ما تبقى من كمية الطحين بشكل تدريجي ثم تحريك المزيج إلى أن يختفي الطحين تماما.

من كمية الطحين بشكل تدريجي ثم تحريك المزيج الطحين تماما. سكب مزيج الكيك في قالب الخبز.

خبز الكيك لمدة عشرين دقيقة واختبار نضج الكيك عن طريق عود خشبي صغير فان خرج نظيفا فذلك دليل علي نضج الكيك وان خرج مع القليل من الكيك لم ينضج.

إخراج الكيك من الفرن بعد أن ينضج ثم وضعه على شبك معدني إلى أن يبرد تماما.

الكيك من الفرن بعد ينضج ثم وضعه شبك معدني يبرد تماما. فصل الكيك عن القالب عن طريق تمرير سكين بين حافة القالب والكيك.

قلب الكيك على قاعدة مصنوعة من الكرتون ثم التخلص من ورق الزبدة. كيكة إسفنجية بالفواكه المشكلة المكونات كوب من الدقيق .

كوب من السكر.

ست بيضات مفصول البيض عن الصفار.

ملعقة من الفانيلا.

رشة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو بنكهة الشوكولاتة.

فواكه مشكلة مقطعة.

مقطعة. كريمة مخفوقة.

قهوة سريعة الذوبان.

كرز أحمر حلو صحيح.

حلو صحيح. شوكولاتة مبشورة.

فراولة صحيحة.

فراولة مفرومة. طريقة التحضير وضع كل من صفار البيض نصف كوب من السكر والفانيلا في قدر وخفقهما معا حتى يصبح قوم الخليط لونه فاتحا.

وضع باقي كمية السكر رشة الملح وبياض البيض في قدر آخر وخلطهما معا ثم إضافة الخليط إلى خليط الصفار.

وخلطهما معا ثم الخليط خليط الصفار. وضع المزيج في قالب الكيك وإدخاله إلى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة مئة وثمانين مئوية لمدة ثلاثين دقيقة ثم إخراجه من الفرن وتركه.

فرن مسخن مسبقا درجة حرارة مئة وثمانين مئوية لمدة ثلاثين دقيقة ثم من الفرن وتركه. تقطيع طبقات الكيك وتزيينه بكل من الكريمة المخفوقة الفواكه المشكلة والكرز الأحمر والفراولة ورش وجهة بالشوكولاتة المبشورة حسب الرغبة ثم تقديمه. المكوناتطريقة التحضيركيكةبالفواكه المشكلة المكوناتطريقة التحضير الوسوم

الإسفنجية البسيطة الكيكةالبسيطة يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الكيكة الإسفنجية العادية حيث إنها تعد من أنواع الكيك الهشة المحببة لدي الكثير كما أن جميع مكوناتها تتميز بالسهولة والبساطة لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها من خلال هذا المقال بطريقة سهله وبسيطة. المكونات ست بيضات .

كوب من السكر.

كوب من الطحين.

ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة التحضير تثبيت الرف الشبكي في منصف الفرن ثم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تجهيز قالب الكيك عن طريق وضع ورق الزبدة في قاع القالب.

نخل الدقيق داخل طبق عميق.

وضع كل من السكر، والبيض، و الفانيلا في وعاء الخلاط ثم تثبيت مضرب المزج.

تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة لمدة خمس دقائق إلى أن يتضاعف حجم المزيج ويصبح ذا لون أصفر فاتح جدا.

إزالة الوعاء عن الخلاط ثم إضافة ربع كوب من الدقيق.

الوعاء عن الخلاط ثم ربع كوب من الدقيق. تقليب المزيج باستخدام ملعقة مصنوعة من الخشب وتكون طريقة التقليب من الأسفل لأعلي.

إضافة ما تبقى من كمية الطحين بشكل تدريجي ثم تحريك المزيج إلى أن يختفي الطحين تماما.

من كمية الطحين بشكل تدريجي ثم تحريك المزيج الطحين تماما. سكب مزيج الكيك في قالب الخبز.

خبز الكيك لمدة عشرين دقيقة واختبار نضج الكيك عن طريق عود خشبي صغير فان خرج نظيفا فذلك دليل علي نضج الكيك وان خرج مع القليل من الكيك لم ينضج.

إخراج الكيك من الفرن بعد أن ينضج ثم وضعه على شبك معدني إلى أن يبرد تماما.

الكيك من الفرن بعد ينضج ثم وضعه شبك معدني يبرد تماما. فصل الكيك عن القالب عن طريق تمرير سكين بين حافة القالب والكيك.

قلب الكيك على قاعدة مصنوعة من الكرتون ثم التخلص من ورق الزبدة. كيكة إسفنجية بالفواكه المشكلة المكونات كوب من الدقيق .

كوب من السكر.

ست بيضات مفصول البيض عن الصفار.

ملعقة من الفانيلا.

رشة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو بنكهة الشوكولاتة.

فواكه مشكلة مقطعة.

مقطعة. كريمة مخفوقة.

قهوة سريعة الذوبان.

كرز أحمر حلو صحيح.

حلو صحيح. شوكولاتة مبشورة.

فراولة صحيحة.

فراولة مفرومة. طريقة التحضير وضع كل من صفار البيض نصف كوب من السكر والفانيلا في قدر وخفقهما معا حتى يصبح قوم الخليط لونه فاتحا.

وضع باقي كمية السكر رشة الملح وبياض البيض في قدر آخر وخلطهما معا ثم إضافة الخليط إلى خليط الصفار.

وخلطهما معا ثم الخليط خليط الصفار. وضع المزيج في قالب الكيك وإدخاله إلى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة مئة وثمانين مئوية لمدة ثلاثين دقيقة ثم إخراجه من الفرن وتركه.

فرن مسخن مسبقا درجة حرارة مئة وثمانين مئوية لمدة ثلاثين دقيقة ثم من الفرن وتركه. تقطيع طبقات الكيك وتزيينه بكل من الكريمة المخفوقة الفواكه المشكلة والكرز الأحمر والفراولة ورش وجهة بالشوكولاتة المبشورة حسب الرغبة ثم تقديمه. المكوناتطريقة التحضيركيكةبالفواكه المشكلة المكوناتطريقة التحضير

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