لو عندك اوراك فراخ تعالى اقولك على طريقة عمل الحمام الكداب بدون ورق فويل وبدون كيس حراى

عمل الحمام الكداب بدون ورق فويل ولا كيس حراى، وجبة الحمام الكداب أو أوراك الدجاج المحشية من ألذ الوجبات التي يتم تقديمها في العزومات، تشبه بحد كبير وجبة الحمام

بسبب تشابه الحشوة طريقة التسوية والتقديم، قم بتحضير الوجبة بالكامل خطوة بخطوة.

لو عندك اوراك فراخ تعالى اقولك على طريقة عمل الحمام الكداب بدون ورق فويل

أفضل حشوة للحمام الكداب

مكونات حشوة للحمام الكداب

2 كوب أرز يكفي حتي 6 اوراك دجاج

بصلة ذات حجم متوسط مبشورة.

كبد وقوانص الدجاج.

ملعقة زبدة.

ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

فلفل أسود.

ملح.

قومي بتقطيع الكبد والقوانص إلى قطع صغيرة.

إلى قطع صغيرة. في وعاء على النار قومي بوضع ملعقة الزبدة وضعي عليها قطع الكبد والقوانص، وظلي في التقليب.

بعد دقيقتين تقريبًا قومي بوضع البصلة وظلي في التلقيب.

بعد ذلك قومي بوضع جميع التوابل، بابريكا وكمون وفلفل اسود والملح.

قومي بتقليب الخليط معًا جيدًا وبعد ذلك ضعي كوب الأرز بعد غسله جيدًا.

قومي بتسوية الأرز نصف تسوية فقط.

اتركي الحشوة حتى تبرد.

أحضري أوراك الدجاج المخلية وقومي بوضع الحشوة بداخلها، ولا تضعي الكثير من الحشوة.

قومي بغلق جميع الجوانب المفتوحة من الأوراق باستخدام الخلل.

طريقة تحضيرالحمام الكداب

تأكد من حشو أوراك الدجاج وقم بالتأكد من إغلاق جميع الجوانب المفتوحة.

في مياه مغلية قوم بوضع اوراك الدجاج بها.

تستطيع لف الدجاج بكيس بلاستيكي قابل للحرارة للتأكد من عدم فتح أوراك الدجاج.

اترك اوراك الدجاج للنضج في المياه فترة تتراوح بين 20 دقيقة حتى نصف ساعة.

نزيل الاوراك من المياه وتتركها حتى تبرد وبعد ذلك نستطيع تحميرها أو وضعها داخل الفرن لدقائق.

بعد حشو اوراك الدجاج قم بتحضير صينية على النار بها ملعقة سمن وملعقة من الزيت.

قم بوضع اوراك الدجاج بها دقيقة على كل وجه.

بعد ذلك قم بوضع الصينية في الفرن لمدة لا تقل علي نصف ساعة حتي التأكد من نضج الحمام الكداب.

طريقة الحمام الكدابطريقة الحمام الكداب الأخرى

وهكذا يصبح طبق الحمام الكداب اللذيذ جاهز، قومي بوضع الأرز البسمتي بجانبه لتصبح الوجبة بأكملها جاهزة للتقديم.