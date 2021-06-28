تزامنًا مع دخول فصل الصيف في المنطقة العربية التي يغلب على طقسها ارتفاع درجة الحرارة وسطوع الشمس، يحتاج الجسم إلى مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تساعده على ترطيب الجسم، وتزويده بالماء المفقود، ووقايته من الجفاف وحرارة الطقس وتأثيراتها على الصحة، وتلك الأطعمة و المشروبات دوت الخليج:

أطعمة ومشروبات تحارب الحر في الصيف:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الأطعمة والمشروبات المفيدة في فصل الصيف، وفوائدها دوت الخليج:

تساعد على مقاومة حرارة الطقس.

تساهم في تبريد الجسم.

ترفع من الشعور بالانتعاش.

تحمي الجلد من الأشعة البنفسجية وأشعة الشمس الضارة.

تساهم في ترطيب الجسم بسبب غناها الدهون الصحية.

تقي الجسم من الجفاف بسبب غناها بالماء.

تعوض السوائل المفقودة أثناء التعرق.

تمد الجسم بالمعادن المفقودة بسبب حرارة الطقس.

تحمي من الإصابة بضربات الشمس.

تقي من أمراض الجلد الناتجة من حرارة الطقس.

تمنح الجسم طاقة من خلال احتوائها على السكريات.

تعمل على خفض حرارة الجسم من خلال تخزين السوائل في الجسم.

وتلك الأطعمة والمشروبات وهي:

البطيخ.

النعناع.

الحمضيات ومنها الليمون والبرتقال واليوسفي الجريب فروت.

الخضروات الورقية ومنها الخس والبقدونس و الجرجير.

الخيار.

المانجو.

الشاي الأخضر.

الفواكه الحمراء مثل العنب والتوت والفراولة والكرز.

الرمان.

الأسماك الدهنية وأهمها السلمون.

مصادر الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والجوز واللوز ومختلف المكسرات.

الكيوي.

الأناناس.

التفاح.

الكمثرى.

الموز.

الخوخ والمشمش.

الزبادي.

الجزر.

البطاطا الحلوة.

الكوسة.

الطماطم.

الفجل الأحمر والأبيض.

الثوم.

الشمندر.

الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والشوفان والصويا والشعير والذرة وبذر الكتان.

الحلبة وبذور الشمر.

مشروب العرقسوس.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.