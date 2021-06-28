وصفة رائعة لتطويل الأظافر في أقل من أسبوع وإزالة الاصفرار والحصول على أظافر قوية

لاشك أن الكثير من النساء ترغب في تطويل أظافرهن والحصول على أظافر قوية ونظيفة وصحية، وهذا لا يأتي إلا بتوفير الترطيب والتغذية لأظافرك، وهنالك بعض الوصفات الطبيعية والنصائح التي يمكن اتباعها للحصول على النتيجة التي تريدينها، والاستمتاع بأظافر طويلة وصحية وقوية تخلو من الإلتهابات الفطرية والاصفرار حيث تعمل تلك الوصفات على تنشيط الدورة الدموية مما يعزز نمو الأظافر بشكل صحي وقوي.

وصفة طبيعية لتطويل الأظافر وصفة الليمون لتطويل الأظافر

سنحتاج إلى مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، حيث يتم مزج كلا من هذه المكونات مع بعضها البعض في وعاء، ثم يتم تدفئتها لمدة 15 ثانية ويفضل أن يكون في الميكروويف في حالة توافره لديكم، ونقوم بنقع الأظافر في هذا المزيج لمدة 10 دقائق.

وصفة زيت جوز الهند للأظافر

سنستخدم زيت جوز الهند البكر في هذه الوصفة ويتم تدفئته قليلا ثم تدليك أظافرك وأصابع بالزيت بحركات دائرية خفيفة مع تكرار تلك الوصفة بشكل يومي قبل النوم.

وصفة عصير البرتقال

قومي بعصر ثمر من البرتقال وضعيهاف في وعاء، وانقعي أظافرك بها لمدة 10 دقائق ثم اغسليها جيدا وقومي بترطيب أظافرك بعدها بالكريم المرطب، احرصي على تجنب هذه الوصفة لو كان هناك أي جروح في يدك، ويمكن تكرار تلك الوصفة بشكل يومي في حالة توافرها عندك.

فوائد زيت الزيتون للأظافر

قومي بتسخين مقدار ملعقتين من زيت الزيتون تدفئة بسيطة، ثم يتم تدليك الأصابع والأظافر به لمدة خمس دقائق مستمرة، وبعدها يفضل ارتداء القفازات والنوم بها حتى الصباح، مع تكرار تلك الوصفة يوميا لمدة أسبوع لحين الوصول إلى النتائج المرغوبة.

تعتبر مادة البيوتين من المواد المفيدة جدا لتقوية صحة أظافرك والمساعدة على نموها، وهذه المادة تجيدينها في الحبوب الغذائية الكاملة وأسماك السلمون والموز والأفوكادو.

تناول كميات وفيرة من الماء خاصة في فصل الشتا والتي تعمل على ترطيب الجلد وجعله ناعمة ورطبا.

يفضل ارتداء الجوانتي عند القيام بأعمال المنزل أو غسل الأطباق لحماية اليد والأظافر من التكسر.

يفضل استخدام كريم مرطب لليد والأظافر واستخدام غسول لليد وتنظيف الأظافر به جيدا.

تجنبي تماما حركة قطم أظافرك بأسنانك.

تجنبي استخدام أنواع طلاء الأظافر التي تحتوي على الفورمالديهايد والتولوين.

نصائح عامة للعناية بالأظافر