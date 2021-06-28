طريقة عمل كيكة الفانيليا سهلة بدون بيض وبصوص العسل اللذيذ

طريقة عمل كيكة الفانيليا ، من أسهل الكيكات التي بإمكانك تحضيرها في منزلك وبمكونات متوافرة وفي وقت بسيط، نقدم لكم اليوم في مقالتنا طريقة عمل كيكة الفانليا سهلة بدون بيض بطبقة من صوص العسل الذي يضيف إليها طعم رائع ولذيذ، كيك الفانيليا الشهير حلوي سهلة كما اعتادنا أن نقدم مجموعة من طرق تحضير كيكة الفانيليا الاسفنجية.



طريقة عمل كيكة الفانيليا بالمقادير

مقادير كيكة الفانيليا متوافرة في كل أماكن بيع المخبوزات وستحصلين عليها بسهولة، إليك مكونات كيكة الفانيليا بدون بيض:

2 كوب دقيق.

3/4 كوب زيت.

3/4 كوب سكر.

3/4 كوب زبادي.

من1/2 كوب إلي كوب حليب بحسب حاجة قوام كيكة الفانيليا .



ملعقه صغيره بيكنج بودر.

1/4 ملعقه صغيره بيكاربونات.

فانيليا حسب الرغبة.

رشه ملح.

إليك في مقالتنا وصفة كيكة الزبادي الإسفنجي الهش بطعم أحلي من المخابز.

في وعاء فارغ، أضيفي مقدار الزيت وإليه مقدار 3/4 كوب من الزبادي وإليه السكر والفانيليا، وقومي بتقليبهم بالمضرب اليدوي حتى تختلط المكونات وتتجانس معاً.

ثم أضيفي مقدار الدقيق والبيكنج باودر والملح والبيكاربوناتو بعد نخلهم إلي خليط الزبادي والزيت والسكر، قومي بدمج مكونات كيكة الفانيليا من قاع الوعاء إلي الأعلى، وإليه من 1/2 كوب إلي كوب حليب بحسب حاجة خليط كيكة الفانيليا .

من قاع الوعاء إلي الأعلى، وإليه من 1/2 كوب إلي كوب حليب بحسب حاجة خليط . وفي صينية مناسبة أضيفي ورق الزبدة وإليه رشة من الزيت، وأضيفي به خليط عجينة كيكة الفانيليا وقومي بخبط الصينية مرتين للتأكد من خروج فقاعات الهواء .

وقومي بخبط الصينية مرتين للتأكد من خروج فقاعات الهواء . قومي بإدخالها الفرن حتى تتم تسوية كيك الفانيليا، ونقوم بتحضير صوص المربي والعسل وإليك طريقة عمل الباستا فلورا بمربي الفراولة .

2 ملعقة سكر.

ملعقه عسل.

1/4 كوب ماء.

1/3 كوب مربي الفراولة.

طريقة التحضيرصوص العسل والمربي للتزيين

في طاسة علي النار أضيفي ملعقتين من السكر وربع كوب من الماء وقومي بتقليبهم معاً، وإليه ملعقة من العسل، ثم أزيلي الخيط وأضيفي في نفس الطاسة 1/3 كوب من مربي الفراولة وقومي بتقليبها حتى تسيح .

وبعد خروج كيكة الفانيليا من الفرن، قومي بتسقيتها بصوص العسل، ثم قومي بفرد طبقة مربي الفراولة فوق الوش واتركيها تبرد قبل التقطيع والتقديم، واستمتعي بأسهل طريقة عمل كيكة الفانيليا.