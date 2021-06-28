طريقة عمل كريم الترمس القوي لتفتيح البشرة وإزالة الكلف

يعتبر كريم الترمس من أفضل الكريمات الطبيعية، التي تستخدم لتفتيح البشرة والقضاء على الكلف والنمش، حيث يحتوي الكريم على فيتامين E والعديد من الأحماض الدهنية والمعادن، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعالج التجاعيد وتقي من علامات تقدم العمر، وترطب البشرة وتجدد الجلد التالف وتعالج التهابات البشرة، وينصح خبراء التجميل باستخدام الكريمات الطبيعية حيث تحافظ على البشرة وتحميها من الضرر، والابتعاد عن الكريمات الصناعية الغالية الثمن والضارة بالبشرة، ويتكون الكريم من مواد طبيعية مفيدة للبشرة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم الترمس أقوى كريمات التفتيح وعلاج الكلف والنمش.

مكونات عمل كريم الترمس

تتميز مكونات عمل الكريم بأنها طبيعية ومفيدة للبشرة وتمنحها النضارة والتفتيح، كما أنها غير مكلفة ومتوفرة في المنزل وسوف نقدم لكم المكونات وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة ترمس مطحون.

ملعقة كبيرة حليب.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة العمل

تتم طريقة عمل كريم الترمس لتفتيح البشرة وعلاج الكلف والنمش بالخطوات التالية:-

نخلط ملعقة كبيرة من الترمس المطحون، مع ملعقة كبيرة من الحليب.

نقلب المكونات مع بعضها ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد، نمزج المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس.

نقوم بفرد الكريم على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف.

نغسل الوجه بالماء الفاتر ونستعمل كريم مرطب بعدها.

يفضل تكرار وضع الكريم مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

يمكن استخدام الكريم على الاماكن الداكنة مثل الكوعين والركب وتحت الإبط.

وصفة الترمس والعسل لزيادة نضارة البشرة

نخلط ملعقة كبيرة من الترمس المطحون، مع ملعقة صغيرة من عسل النحل ونقلبهم مع بعض، ويتم فرد الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم نغسل الوجه بعدها ويفضل تكرار وضع الخليط مرتين أسبوعيا.

خلطة الترمس والحلبة للحد من جفاف البشرة

نخلط ملعقة من الترمس المطحون مع ملعقة من الحلبة المطحونة، ثم نضيف ملعقتين من اللبن الرائب ونمزج المكونات جيدا، وبعدها نفرد الكريم على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسله بالماء البارد، ويفضل تكرار وضع الكريم ثلاث مرات أسبوعيا.