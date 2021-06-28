أشهى جاتوه شاتوه بأسهل الطرق وثلاثة مقادير فقط

جاتوه شاتو من أشهر أنواع الكيكات التي تم اقتباسها من المطبخ الفرنسي فمن الممكن تحضيره بالشوكولاته أو الكراميل أو الفانيليا، غير أنه من الممكن تزينه بأكثر من نوع فمن الممكن إستخدام الكريمة أو الفراولة أو الكرز وأى نوع فاكهة أخرى تفضلينها، ولكننا يجب علينا تناوله بكميات طبيعة وعدم الإفراط في تناوله لأنه يتسبب في حدوث نسيان عند عدد من الشباب فيجب علينا تناوله ولكن بكميات مناسبة، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل جاتوه شاتوه. مكونات وطريقة عمل جاتوه شاتوه بالكريم كراميل: مكونات وطريقة عمل جاتوه شاتوه بالكريم كراميل: لكي نقوم بتجهيز جاتوه شاتوه بالكريم كراميل نحتاج إلى: سكر كريم كراميل للتزيين.

كمية قليلة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيسين من الكريم كراميل.

نجهز كوب من هذه المكونات وهى: حليب، سكر، زيت نباتي، دقيق.

نقوم بتحضير كمية قليلة من الملح، وبيضتين. كل ما نفعله إتباع الآتي: نجهز إناء الخلاط الكهربائي، ونضع فيه الحليب مع الزيت والسكر. نشغل الخلاط لحين إذابة السكر نهائيا. نقوم بوضع الكريم كراميل والملح والسكر مع إستمرار تشغيل الخلاط. نقوم بتفريغ كوب من الخليط ونتركه جانبا. نقوم بوضع البيض والدقيق والبيكنج باودر ونشغل الخلاط مرة ثانية. نجهز صينية وندهنها بملعقة من الزيت ونضع فيها الخليط. ندخلها الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة 280 درجة مئوية. نتركها لمدة ثلاثون دقيقة، ثم نخرجها ونضع الكوب المتبقي فوقها. نرشها بسكر الكراميل ونتناولها. مكونات وطريقة عمل جاتوه شاتوه بالشيكولاته: مكونات وطريقة عمل جاتوه شاتوه بالشيكولاته: لكي نقوم بتجهيز جاتو شاتو بالشوكولاته نحتاج إلى: ملح، فانيليا، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، بيضتين.

كوب من هذه المكونات وهى: الزيت النباتي، السكر البودر، الدقيق.

نصف كوب من اللبن الرائب، والكاكاو. كل ما نفعله إتباع الآتي: نحضر إناء الخلاط الكهربائي، ونضع فيه السكر البودر واللبن الرائب ونخلطهم. نضع الزيت والكاكاو والفانيليا والملح ونخلطهم لحين الحصول على قوام كريمي. نقوم بوضع كوب من الخليط ونتركه جانباً. نضع البيض مع إستمرار تشغيل الخلاط ومن ثم نضع الدقيق والبيكنج باودر ونقلبه جيداً. نجهز قالب مستطيل الشكل وندهنه بالزيت، ونضع فيها الخليط وندخله الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة 280 درجة مئوية. نتركه لمدة ثلث ساعة، ونطفئ الفرن ونتركه يبرد. نوزع كوب الخليط المتبقي فوقه ونتناوله. الوسوم

جاتوه شاتو من أشهر أنواع الكيكات التي تم اقتباسها من المطبخ الفرنسي فمن الممكن تحضيره بالشوكولاته أو الكراميل أو الفانيليا، غير أنه من الممكن تزينه بأكثر من نوع فمن الممكن إستخدام الكريمة أو الفراولة أو الكرز وأى نوع فاكهة أخرى تفضلينها، ولكننا يجب علينا تناوله بكميات طبيعة وعدم الإفراط في تناوله لأنه يتسبب في حدوث نسيان عند عدد من الشباب فيجب علينا تناوله ولكن بكميات مناسبة، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل جاتوه شاتوه. مكونات وطريقة عمل جاتوه شاتوه بالكريم كراميل: مكونات وطريقة عمل جاتوه شاتوه بالكريم كراميل: لكي نقوم بتجهيز جاتوه شاتوه بالكريم كراميل نحتاج إلى: سكر كريم كراميل للتزيين.

كمية قليلة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيسين من الكريم كراميل.

نجهز كوب من هذه المكونات وهى: حليب، سكر، زيت نباتي، دقيق.

نقوم بتحضير كمية قليلة من الملح، وبيضتين. كل ما نفعله إتباع الآتي: نجهز إناء الخلاط الكهربائي، ونضع فيه الحليب مع الزيت والسكر. نشغل الخلاط لحين إذابة السكر نهائيا. نقوم بوضع الكريم كراميل والملح والسكر مع إستمرار تشغيل الخلاط. نقوم بتفريغ كوب من الخليط ونتركه جانبا. نقوم بوضع البيض والدقيق والبيكنج باودر ونشغل الخلاط مرة ثانية. نجهز صينية وندهنها بملعقة من الزيت ونضع فيها الخليط. ندخلها الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة 280 درجة مئوية. نتركها لمدة ثلاثون دقيقة، ثم نخرجها ونضع الكوب المتبقي فوقها. نرشها بسكر الكراميل ونتناولها. مكونات وطريقة عمل جاتوه شاتوه بالشيكولاته: مكونات وطريقة عمل جاتوه شاتوه بالشيكولاته: لكي نقوم بتجهيز جاتو شاتو بالشوكولاته نحتاج إلى: ملح، فانيليا، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، بيضتين.

كوب من هذه المكونات وهى: الزيت النباتي، السكر البودر، الدقيق.

نصف كوب من اللبن الرائب، والكاكاو. كل ما نفعله إتباع الآتي: نحضر إناء الخلاط الكهربائي، ونضع فيه السكر البودر واللبن الرائب ونخلطهم. نضع الزيت والكاكاو والفانيليا والملح ونخلطهم لحين الحصول على قوام كريمي. نقوم بوضع كوب من الخليط ونتركه جانباً. نضع البيض مع إستمرار تشغيل الخلاط ومن ثم نضع الدقيق والبيكنج باودر ونقلبه جيداً. نجهز قالب مستطيل الشكل وندهنه بالزيت، ونضع فيها الخليط وندخله الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة 280 درجة مئوية. نتركه لمدة ثلث ساعة، ونطفئ الفرن ونتركه يبرد. نوزع كوب الخليط المتبقي فوقه ونتناوله.

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