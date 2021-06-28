طريقة عمل مخلل الجزر والخيار: بتكات بسيطة وخلطة سرية مبهرة لعام 2021

مخلل الجزر والخيار من المخللات التي تتميز بطعمها اللذيذ ويساعد على فتح الشهية، وللجزر فوائد كثيرة مثل تقوية العظام والمفاصل والعضلات لاحتوائه على فيتامين د، يضبط مستوى ضغط الدم، وللخيار أيضا أهمية كبيرة في حياة كل إنسان مثل الجزر، فهو يحتوى على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن وله استخدامات كثيرة غير المخلل كالسلطة، وعند تناوله شرائح يعالج الصداع، وهو مفيد جدا للبشرة فكلاهما له ضرورة في حياة كل البشر، وفي هذا المقال مع موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل مخلل الجزر والخيار بطريقة ممتعة ولذيذة وهي من أفضل الطرق المستخدمة للحصول على اطعم والذ مخلل.

مكونات مخلل الجزر والخيار

يتكون مخلل الجزر والخيار من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة موجودة معانا في كل بيت وهي كالتالي:

نصف كيلو من الخيار.

نصف كيلو من الجزر.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الخل.

ورق لورا.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الشطة.

3 ملاعق كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

3 أكواب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

سنقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة تفيدكم في تحضير اشهى المخللات وهي كالتالي:

نحضر وعاء به ماء دافئ ونضع فيه الكركم والملح والخل وحبة البركة والسكر. نقوم بتقشير الجزر وتقطيعه قطع متوسطة وايضا نقوم بتقطيع الخيار إلى شرائح متوسطة ايضا. نضع شرائح الخيار والجزر في وعاء به كمية من الماء والملح ونتركه منقوعا لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك نغسله جيدا من المحلول الملحي. نحضر برطمان يكفى لعمل هذه الكمية من المخلل. نقوم بوضع كمية من الشرائح من النوعين ثم نضع في الوسط ورق الورا وفصوص الثوم المقطع أيضا ثم بعد ذلك نقوم بوضع ما تبقى من الشرائح . نقوم بوضع الماء الدافئ المجهز من قبل وبه الكركم والملح والخل والسكر ومعهم حبة البركة. ثم نقوم بوضع الزيت على الوجه ( للزيت فائدة في ذلك كما يعرفها الجميع بأنه يحمي المخلل ). وفي النهاية نغلق البرطمان جيدا وتركه لمدة أسبوع مع عدم فتحها قبل ذلك. بعد مرور الأسبوع يتم فتح البرطمان ويتم تقديم المخلل مع الوجبات .

سر نجاح مخلل الخيار عند القيام بعمله في المنزل

الكثير منا لا يفضل تخليل الخيار في المنزل لأنه دائماً يصبح غير ناجح لأنه يذوب وسوف نقدم لحضراتكم سر نجاحه مثل الجاهز وهو كما يلي:

يجب إضافة قليل من الزيت على الوجه حتى يمنع دخول الهواء إليها ويذوب بسرعة.

يتم تقليب المخلل بعد وضعه في البرطمان بساعتين على الأقل.

يجب إختبار المحلول المحلي قبل وضعه على الخيار وذلك عن طريق وضع بيضة إذا سقت في القاع يصلح للتخليل وغير ذلك لا يصلح.

لقرمشة الخيار مثل الجاهز نضع قليل من السكر به.

فوائد تناول الخيار

لكل نوع من الخضروات له فوائد عديدة لذلك سوف نتحدثكم عن فوائد تناول الخيار وهي كما يلي: