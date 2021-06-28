طريقه عمل الحمام بالفريك الشهي في المنزل بطريقه سهله وسريعه التحضير حيث يعد الحمام من الكثر الوجبات الرئيسية المفضلة لدي العديد من الكبار والصغار والذي يقدم في العديد من المناسبات بجانب العديد من الأطباق والمشويات ألذيذة مثل اللحمة المشوية على الفحم بالطريقة اللبنانية أو الدجاج المشوي على الطريقة السورية وتختلف طرق التحضير في الحشو للحمام حيث يفضل البعض استخدام الارز أو لسان العصفور بدل من الفريك كما يتميز وجبه الحمام بالعديد من الفوائد للجسم. المقادير المطلوبة لعمل الحمام بالفريك 2 بصله مقطعه متوسطه الحجم تقريبا.

فص من الثوم.

قرن فلفل رومي أو حامي حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

قرفه وحبهان مطحون.

2 ملعقه من الزيت.

مكعب دجاج وفصين حبهان.

2 ملعقه كبيره سمنه.

رشه من الملح.

3 كوب من الماء.

حمام للحشو.

500 غرام من الفريك. طريقه تحضير الحمام بالفريك نبدأ بتتبيله الحمام نحضر بصله وفص ثوم مع قرن من الفلفل الرومي أو الحامي ونضعهم في القطاعة الكهربائية حتي تنعم جيدا ثم نضيف عليهم الفلفل الأسود والقرفة والحبهان المطحون ونخلطهم جيدا.

نقوم بتحضير خلطه الحمام بوضع بصله مقطعه في الزيت علي السمن وبعد انت تأخذ اللون الذهبي نضيف عليها القوانص والكبد وبعد أن تحمر نضيف عليها مكعب الدجاج وفصين حبهان ونصف ملعقه من الفلفل الأسود مع رشه خفيفه من القرفة ثم نضيف الفريك ونقلب ثم نضيف الماء الساخن وقبل أن يتم الطهي يرفع من علي النار ويترك ليبرد للحشو.

ثم نحضر حله ونضيف بها الماء حتي يغلي ونضع بالماء البصل والفلفل الأسود والحبهان وبعد الغليان نهدئ النار لمده ساعه تقريبا حسب سن وحجم الحمام وأثناء الطهي لا يتم وضع غطاء الحلة للحفاظ علي الحمام.

نحضر طاجن ونضع به ما تبقي من الفريك ونضيف عليه القليل من الشوربه ونقوم بدهن الحمام بالحليب لياخذ اللون أثناء التحمير.

يتم تحمير الحمام في السمن علي الزيت حتي لا ينشف وحتي يكتمل تحميره في الطاجن يوضع علي الفريك في الطاجن ويوضع في الفرن لمده نصف ساعه تقريبا ثم يوضع علي الشواية حتي يكتمل التحمير ويأخذ اللون الذهبي. طريقه عمل الحمام المشوي علي الفحم نحضر طبق كبير ونضع به الماء والخل والقليل من الملح ثم يتم وضع الحمام بداخله.

ثم نخرج الحمام ونضعه في ماء مغلي مع قليل من الحبهان ورشه ملح.

نخرج الحمام من الماء الغلي قبل أن يتم الطهي ويضاف إليه الفلفل الأسود والفلفل الحلو المطحون والقليل من صوص الصويا ونصف ليمونه ويترك لمده ساعه تقريبا.

نبدأ بوضع الحمام علي الفحم ويفضل إن يقطع ويقلب جيدا. المقادير المطلوبة لعمل الحمام بالفريكطريقه تحضير الحمام بالفريكطريقه عمل الحمام المشوي علي الفحم الوسوم

طريقه عمل الحمام بالفريك الشهي في المنزل بطريقه سهله وسريعه التحضير حيث يعد الحمام من الكثر الوجبات الرئيسية المفضلة لدي العديد من الكبار والصغار والذي يقدم في العديد من المناسبات بجانب العديد من الأطباق والمشويات ألذيذة مثل اللحمة المشوية على الفحم بالطريقة اللبنانية أو الدجاج المشوي على الطريقة السورية وتختلف طرق التحضير في الحشو للحمام حيث يفضل البعض استخدام الارز أو لسان العصفور بدل من الفريك كما يتميز وجبه الحمام بالعديد من الفوائد للجسم. المقادير المطلوبة لعمل الحمام بالفريك 2 بصله مقطعه متوسطه الحجم تقريبا.

فص من الثوم.

قرن فلفل رومي أو حامي حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

قرفه وحبهان مطحون.

2 ملعقه من الزيت.

مكعب دجاج وفصين حبهان.

2 ملعقه كبيره سمنه.

رشه من الملح.

3 كوب من الماء.

حمام للحشو.

500 غرام من الفريك. طريقه تحضير الحمام بالفريك نبدأ بتتبيله الحمام نحضر بصله وفص ثوم مع قرن من الفلفل الرومي أو الحامي ونضعهم في القطاعة الكهربائية حتي تنعم جيدا ثم نضيف عليهم الفلفل الأسود والقرفة والحبهان المطحون ونخلطهم جيدا.

نقوم بتحضير خلطه الحمام بوضع بصله مقطعه في الزيت علي السمن وبعد انت تأخذ اللون الذهبي نضيف عليها القوانص والكبد وبعد أن تحمر نضيف عليها مكعب الدجاج وفصين حبهان ونصف ملعقه من الفلفل الأسود مع رشه خفيفه من القرفة ثم نضيف الفريك ونقلب ثم نضيف الماء الساخن وقبل أن يتم الطهي يرفع من علي النار ويترك ليبرد للحشو.

ثم نحضر حله ونضيف بها الماء حتي يغلي ونضع بالماء البصل والفلفل الأسود والحبهان وبعد الغليان نهدئ النار لمده ساعه تقريبا حسب سن وحجم الحمام وأثناء الطهي لا يتم وضع غطاء الحلة للحفاظ علي الحمام.

نحضر طاجن ونضع به ما تبقي من الفريك ونضيف عليه القليل من الشوربه ونقوم بدهن الحمام بالحليب لياخذ اللون أثناء التحمير.

يتم تحمير الحمام في السمن علي الزيت حتي لا ينشف وحتي يكتمل تحميره في الطاجن يوضع علي الفريك في الطاجن ويوضع في الفرن لمده نصف ساعه تقريبا ثم يوضع علي الشواية حتي يكتمل التحمير ويأخذ اللون الذهبي. طريقه عمل الحمام المشوي علي الفحم نحضر طبق كبير ونضع به الماء والخل والقليل من الملح ثم يتم وضع الحمام بداخله.

ثم نخرج الحمام ونضعه في ماء مغلي مع قليل من الحبهان ورشه ملح.

نخرج الحمام من الماء الغلي قبل أن يتم الطهي ويضاف إليه الفلفل الأسود والفلفل الحلو المطحون والقليل من صوص الصويا ونصف ليمونه ويترك لمده ساعه تقريبا.

نبدأ بوضع الحمام علي الفحم ويفضل إن يقطع ويقلب جيدا. المقادير المطلوبة لعمل الحمام بالفريكطريقه تحضير الحمام بالفريكطريقه عمل الحمام المشوي علي الفحم

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