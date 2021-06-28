طريقة عمل عجة البيض التركية من أفضل الأكلات الخفيفة و السريعة المطلوبة

طريقة عمل عجة البيض التركية من الوصفات السهلة سريعة الطهي موفرة للوقت والمجهود ما يميز وصفتنا اليوم أنها تتكون من مكونات اقتصادية متوفرة في كل مطبخ وهي مكونات بسيطة جدا لا تتعدى الثلاث مكونات أساسية في تحضير وصفة عجة البيض التركية وهي البيض والطماطم والفلفل لذلك يمكن تحضيرها سريعا كوجبة إفطار خفيفة أو على الغداء وأيضا كوجبة عشاء لإنها تتكون من مكونات تحمل العديد من العناصر الغذائية الخفيفة و سعرات حرارية قليلة ومناسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية معينة وجبة عجة البيض التركية أكلة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات والبروتينات كما أنها تحتوي على نسبة قليلة من الكولسترول ممكن نبدأ ونحضر مكونات وصفتنا ومتابعة اهم الخطوات في عمل عجة البيض التركية. طريقة عمل عجة البيض التركية عدد 4 حبات بيض.

1 قرن فلفل رومي اخضر مقطع قطع صغيرة.

عدد ثلاث حبات طماطم حجم صغير.

مقدار ثلث كوب من زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

كوب إلا ربع ماء. طريقة تحضير عجة البيض التركية أول خطوه نبدأ بها في عمل عجه البيض التركية نقوم بتقطيع الخضروات من الطماطم والفلفل الأخضر الى قطع صغيره مثل تحضير السلطة. ثم نضع مقلاة كبيرة على هادئة ثم نضع فيها ثلث كوب زيت الزيتون. عندما يسخن الزيت نضع فيه كل كمية الخضروات التي سبق وتم تقطيعها من الفلفل والطماطم. ثمن نقلب جميع الخضروات مع بعضها ونضيف عليهم كوب إلا ربع من الماء. تقليب كل الخليط جيدا على النار لمدة 10 دقائق لحين امتزاج كل مكونات الخليط مع بعضه وتتحول الى صلصة. عندما يتجانس الخليط مع بعضه ويتحول إلى قوام متماسك قليلا نقوم بتكسير البيض بيضة تلو الأخري فوق الخليط بدون تقليب البيض ولا تحريك المقلاة. ثم نقوم بإضافة البهارات من الملح ثم نضيف ملعقة الكمون ثم نغطي المقلاة ونتركها على نار هادئة ليستوي البيض ومن هنا نحصل على عجة البيض التركية. طريقة عمل عجة البيض التركيةطريقة تحضير عجة البيض التركية سوف نقوم بعمل العديد من الأكلات السريعة السهلة ذات المذاق المشهي والطيب عبر موقعنا موقع ثقفني الإخباري. الوسوم

طريقة عمل عجة البيض التركية من الوصفات السهلة سريعة الطهي موفرة للوقت والمجهود ما يميز وصفتنا اليوم أنها تتكون من مكونات اقتصادية متوفرة في كل مطبخ وهي مكونات بسيطة جدا لا تتعدى الثلاث مكونات أساسية في تحضير وصفة عجة البيض التركية وهي البيض والطماطم والفلفل لذلك يمكن تحضيرها سريعا كوجبة إفطار خفيفة أو على الغداء وأيضا كوجبة عشاء لإنها تتكون من مكونات تحمل العديد من العناصر الغذائية الخفيفة و سعرات حرارية قليلة ومناسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية معينة وجبة عجة البيض التركية أكلة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات والبروتينات كما أنها تحتوي على نسبة قليلة من الكولسترول ممكن نبدأ ونحضر مكونات وصفتنا ومتابعة اهم الخطوات في عمل عجة البيض التركية. طريقة عمل عجة البيض التركية عدد 4 حبات بيض.

1 قرن فلفل رومي اخضر مقطع قطع صغيرة.

عدد ثلاث حبات طماطم حجم صغير.

مقدار ثلث كوب من زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

كوب إلا ربع ماء. طريقة تحضير عجة البيض التركية أول خطوه نبدأ بها في عمل عجه البيض التركية نقوم بتقطيع الخضروات من الطماطم والفلفل الأخضر الى قطع صغيره مثل تحضير السلطة. ثم نضع مقلاة كبيرة على هادئة ثم نضع فيها ثلث كوب زيت الزيتون. عندما يسخن الزيت نضع فيه كل كمية الخضروات التي سبق وتم تقطيعها من الفلفل والطماطم. ثمن نقلب جميع الخضروات مع بعضها ونضيف عليهم كوب إلا ربع من الماء. تقليب كل الخليط جيدا على النار لمدة 10 دقائق لحين امتزاج كل مكونات الخليط مع بعضه وتتحول الى صلصة. عندما يتجانس الخليط مع بعضه ويتحول إلى قوام متماسك قليلا نقوم بتكسير البيض بيضة تلو الأخري فوق الخليط بدون تقليب البيض ولا تحريك المقلاة. ثم نقوم بإضافة البهارات من الملح ثم نضيف ملعقة الكمون ثم نغطي المقلاة ونتركها على نار هادئة ليستوي البيض ومن هنا نحصل على عجة البيض التركية. طريقة عمل عجة البيض التركيةطريقة تحضير عجة البيض التركية سوف نقوم بعمل العديد من الأكلات السريعة السهلة ذات المذاق المشهي والطيب عبر موقعنا موقع ثقفني الإخباري.

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