طريقة عمل فطيرة السمسم وحبة البركة بطريقة رائعة تجذب الجميع لعام 2021

فطيرة السمسم وحبة البركة اللذيذة ، تعد هذه الفطيرة من اشهي المعجنات الهشة التي يتم تناولها في أي وقت مع مشروب الشاي والحليب أو بدون ذلك، يكثر إعداد هذه الحلوى في كثير من المناسبات السعيدة وهذه العادة تعبيراً عن الفرحة، وتحتوي على العديد من المكونات المغذية والمفيدة للجسم منها الحليب والسمسم وحبة البركة، ويساهم مكون السمسم في مكافحة أمراض السرطان المختلفة ويساعد أيضاً في تقوية العظام ويمنع هشاشتها، وهناك الكثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصي لكل مكون من هذه المكونات، وفي مقالنا اليوم سوف نتحدث عن مكونات عمل فطيرة السمسم وحبة البركة وطريقة إعدادها.

مكونات عمل فطيرة السمسم وحبة البركة

تعد مكونات عمل فطيرة السمسم وحبة البركة من أحلي المكونات التي لا تتعب أحد في إحضارها وهي كما يلي:

5 أكواب من الدقيق.

2 كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من المحلب.

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بياض بيضة واحدة فقط.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

لوجه العجينة

ملعقة من اللبن السائل.

ملعقة من الخل الأبيض.

صفار بيضة.

كمية من السمسم.

حبة البركة.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذه الفطيرة من أجمل الطرق المسلية التي يقوم بعملها في اي وقت ممكن وهي كما يلي:

نحضر إناء ونضع به السكر وبياض البيضة والفانيليا ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر. ثم نضع عليهم اللبن السائل والزيت ونستمر في الضرب. ننخل الدقيق بالمنخل السلك ثم نقلب به البيكنج بودر والخميرة الفورية والمحلب ورشة الملح الصغيرة ونقلب جميع المكونات جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط بالتدريج إلى الخليط السابق ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نترك هذه العجينة لمدة ساعة أو أكثر حتى يتضاعف حجمها. بعد أن تخمر العجينة نقسمها إلى قطعتين ونفردها على شكل دائرة سميكة. نضع كل منهم في صينية مدهونة ونقوم بعمل دوائر فيها من أعلى باستخدام كوب. نضرب ملعقة الحليب السائل وصفار البيض والخل وندهن بها وجه الفطيرة. بعد ذلك نرش عليها السمسم وحبة البركة. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونشعل النار من أسفل فقط ثم من أعلي.

فوائد السمسم للجسم

سوف نتحدث عن بعض فوائد السمسم المهمة للجسم وهي كما يلي: