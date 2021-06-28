كريم زبدة الشيا السحري بديل البروتين لفرد الشعر بمواد طبيعية 100%

يعتبر كريم زبدة الشيا السحري ، من الكريمات الطبيعية التي لا تحتوي على أي مواد ضارة قد تتلف الشعر، وهو عبارة عن خليط من الزيوت الطبيعية وبعض المكونات الأخرى التي سوف نتناول ذكرها في هذا المقال، ويتميز بأنه يحمي الشعر من العوامل التي قد تؤثر عليه وخاصة في فصل الصيف قد يتعرض الشعر لأشعة الشمس أو لماء البحر أثناء المصيف والتعرق وكثير من المشاكل الأخرى، فهو يغذي الشعر ويقويه ويساعد في حمايته من التقصف حيث أنه يحتوي على زبدة الشيا التي تعتبر هي من أفضل المرطبات التي تستخدم للشعر فهي تعطيه لمعان جميل جداً، ويفضل دائماً شرائها من أماكن موثوق فيها للحصول على النوع الأصلي، ويتميز أيضاً بأنه يعطي لمعان وترطيب للشعر وذلك نظراً للمكونات التي يحتوي عليها فهي طبيعية جداً وآمنة على الشعر، ومن خلال هذا المقال يمكننا تحضير كريم زبدة الشيا لفرد الشعر والعناية به بشكل سريع وآمن.

مكونات عمل كريم زبدة الشيا السحري لفرد الشعر

تعتبر المكونات التي يحتوي عليه الكريم آمنة وفعالة جداً وهي كما يلي:ـ

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقتين من زيت الزيتون

ملعقتين من زيت السمسم.

2 ملعقة من زيت الجوجوبا.

2 ملعقة من عسل النحل.

طريقة التحضير

بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة وغير مكلفة يمكننا تحضير كريم زبدة الشيا السحري داخل المنزل وذلك باتباع الخطوات الآتية:ـ

يتم خلط كلاً من زيت السمسم وزيت الزيتون ووزيت الجوجوبا ويتم خلط المكونات جيداً. ثم يتم خلط ملعقتين من زبدة الشيا الأصلية مع ملعقتين من عسل النحل، ثم نضيف إليهم خليط الزيت وتقلب المكونات مرة أخرى، لكي تتجانس تماماً وتشبه الخليط الكريمي.

طريقة الاستخدام

يفضل استخدام الكريم باتباع الخطوات الأتية للحصول على النتيجة المفضلة والخطوات هي كما يلي:ـ