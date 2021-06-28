تحضير كاري دجاج سهل للرجيم من الوصفات السريعة التي تتميز بسعراتها الحرارية القليلة ، ومن خلال طبقنا سوف تتمتعي بوجبة رجيم مثالية ، وطبخات الدجاج كثيرة ومتنوعة منها دجاج بالكاري والبرتقال ومنها دجاج تكا وأنواع اخري كثيرة ولكن وصفتنا بطعم بهار الكاري المميز ، وصفة سهلة وطيبه جدا نقدمها لكم من خلال مقالنا هذا ومن خلال موقع ثقفني ، ومن مكونات وصفتنا الدجاج ، الفطر ، الجزر ، خل العنب ، الفلفل الأحمر ومكونات اخري ، وسوف نقوم بعرض المقادير المضبوطة وكذلك طريقة التحضير بالخطوات السهلة البسيطة من خلال السطور التالية. مقادير تحضير كاري دجاج سهل للرجيم مقادير تحضير كاري دجاج سهل للرجيم نقدم لكم مقادير وصفتنا الشهية من خلال النقاط الآتية : مقدار 500 جرام من صدور الدجاج منزوع الجلد ومقطع إلي شرائح.

عدد واحد كوب من الفطر مقطع إلي شرائح.

مقدار نصف كوب من الفلفل الاحمرمقطع إلي مكعبات.

عدد اثنين حبة من الجزر مقطع دوائر.

مقدار ملعقة كبيرة من خل العنب.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقدار ملعقة كبيرة من الكاري.

عدد اربع اكواب من الماء.

اثنين مكعب مرق دجاج.

مقدار اثنين ملعقة كبيرة من دقيق الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

عدد خمس فصوص ثوم مهروس.

مقدار اثنين حبة من البصل مقطع الي شرائح.

زيت نباتي حسب الحاجة. طريقة التحضير طريقة التحضير نقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة تحضير وصفتنا كالاتي : نقوم بوضع الزيت علي النار علي حرارة متوسطة.

نضيف البصل ونتركه حتي يتغير لونه.

نقوم بإضافة الثوم والجزر والفلفل الأحمر ونحرك المزيج حتي تتداخل المكونات.

نضيف شرائح الدجاج ثم نضع الملح ونغطي القدر ونتركه خمس دقائق علي النار.

نقوم برفع الغطاء ونحرك المزيج مره اخري ثم نعيد الغطاء.

نترك القدر علي النار حتي تنضج شرائح الدجاج.

نقوم بوضع كوبين من الماء في وعاء ونذوب فيهما الكاري ودقيق الذرة ومكعب واحد من مرق الدجاج.

نذوب في وعاء اخر مكعب مرق الدجاج الثاني في كوبين من الماء.

نضع المزيجين فوق قدر الدجاج ونحرك باستمرار حتي يغلي المزيج.

نغطي القدر عند الغليان ونتركه علي نار خفيفه حوالي 20 دقيقة.

نقوم بإضافة الفطر وعصير الليمون الحامض وخل العنب.

نترك المزيج علي نار خفيفة لمدة 10 دقائق إضافية.

نضيف المزيج في طبق التقديم ويقدم ساخنا. الوسوم

تحضير كاري دجاج سهل للرجيم من الوصفات السريعة التي تتميز بسعراتها الحرارية القليلة ، ومن خلال طبقنا سوف تتمتعي بوجبة رجيم مثالية ، وطبخات الدجاج كثيرة ومتنوعة منها دجاج بالكاري والبرتقال ومنها دجاج تكا وأنواع اخري كثيرة ولكن وصفتنا بطعم بهار الكاري المميز ، وصفة سهلة وطيبه جدا نقدمها لكم من خلال مقالنا هذا ومن خلال موقع ثقفني ، ومن مكونات وصفتنا الدجاج ، الفطر ، الجزر ، خل العنب ، الفلفل الأحمر ومكونات اخري ، وسوف نقوم بعرض المقادير المضبوطة وكذلك طريقة التحضير بالخطوات السهلة البسيطة من خلال السطور التالية. مقادير تحضير كاري دجاج سهل للرجيم مقادير تحضير كاري دجاج سهل للرجيم نقدم لكم مقادير وصفتنا الشهية من خلال النقاط الآتية : مقدار 500 جرام من صدور الدجاج منزوع الجلد ومقطع إلي شرائح.

عدد واحد كوب من الفطر مقطع إلي شرائح.

مقدار نصف كوب من الفلفل الاحمرمقطع إلي مكعبات.

عدد اثنين حبة من الجزر مقطع دوائر.

مقدار ملعقة كبيرة من خل العنب.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقدار ملعقة كبيرة من الكاري.

عدد اربع اكواب من الماء.

اثنين مكعب مرق دجاج.

مقدار اثنين ملعقة كبيرة من دقيق الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

عدد خمس فصوص ثوم مهروس.

مقدار اثنين حبة من البصل مقطع الي شرائح.

زيت نباتي حسب الحاجة. طريقة التحضير طريقة التحضير نقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة تحضير وصفتنا كالاتي : نقوم بوضع الزيت علي النار علي حرارة متوسطة.

نضيف البصل ونتركه حتي يتغير لونه.

نقوم بإضافة الثوم والجزر والفلفل الأحمر ونحرك المزيج حتي تتداخل المكونات.

نضيف شرائح الدجاج ثم نضع الملح ونغطي القدر ونتركه خمس دقائق علي النار.

نقوم برفع الغطاء ونحرك المزيج مره اخري ثم نعيد الغطاء.

نترك القدر علي النار حتي تنضج شرائح الدجاج.

نقوم بوضع كوبين من الماء في وعاء ونذوب فيهما الكاري ودقيق الذرة ومكعب واحد من مرق الدجاج.

نذوب في وعاء اخر مكعب مرق الدجاج الثاني في كوبين من الماء.

نضع المزيجين فوق قدر الدجاج ونحرك باستمرار حتي يغلي المزيج.

نغطي القدر عند الغليان ونتركه علي نار خفيفه حوالي 20 دقيقة.

نقوم بإضافة الفطر وعصير الليمون الحامض وخل العنب.

نترك المزيج علي نار خفيفة لمدة 10 دقائق إضافية.

نضيف المزيج في طبق التقديم ويقدم ساخنا.

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