حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت بالخطوات خلال موقع وزارة الصحة الكويتية

حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت، تحرص وزارة الصحة بدولة الكويت على حماية عدد كبير من المواطنين والمقيمين على أرضها من آثار انتشار وباء فيروس كورونا، لما خلفه من فقد في كثير من الأرواح على مستوى العالم، لذلك حرصت على توفير اللقاح الذي يقلل من خطر الاصابة إلى حد كبير، لذلك تزايدت عمليات البحث عن رابط وخطوات التسجيل للحصول على اللقاح، وسوف نرصد لكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.

حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت

يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين على الأراضي الكويتية عن رابط وكيفية حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، حيث قامت وزارة الصحة الكويتية بعمل مواعيد للحصول على ذلك التطعيم، وجاري الآن تلقي الطلبات عبر الرابط الإلكتروني، فقد أطلقت الوزارة خدمة تسجيل التطعيم للراغبين في الحصول على اللقاح ضد كورونا، وذلك للمواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا.

رابط حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت

بدأت وزارة الصحة الكويتية على استقبال طلبات حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت، وقت وافقت الوزارة على لقاحات فايزر وأسترازينيكا لتطعيم المسجلين الذين استوفوا شروط التسجيل. وقد تم استبعاد فئات معينة من ذلك التطعيم ، وهي:

النساء الحوامل. من يعانون من أمراض الحساسية لأي نوع من الطعام أو الأدوية . من هم أصغر من 18 سنة. من تلقوا أي لقاح خلال الشهر الماضي. من يعانون من الأمراض المعدية.

خطوات حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت

نعرض لكم الآن خطوات حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت والتي تتمثل فيما يلي: