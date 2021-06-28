أقوي وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر بطريقة طبيعية آمنة في المنزل

الشعر الناعم هو حلم كل فتاة وسيدة، ويبحث الكثير عن طريقة عمل الكيرياتين في المنزل، باستخدام مكونات طبيعية حتى تكون الطرقة مفيدة للشعر، ولكي يعطي نتيجة أفضل من المكونات غير الطبيعية التي تدخل في عمل الكيرياتين في محالات التجميل، وذلك حتى لا تضطر كل سيدة إلى تصفيف الشعر يوميًا وإتلاف بصيلات الشعر، كما أن يعمل علي زيادة نمو الشعر وقوته، لذا تابعونا من خلال موقعنا هذا ثقفني ليصلكم كل جديد من وصفات الرشاقة والجمال.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر

الطرق الطبيعية من أفضل الطرق التي تستخدم في فرد الشعر، وتجعل الشعر المجعد هادئ وصحي، وتعطيه ملمس ناعم ومظهر لامع جذاب، وسوف نتعرف هنا على طريقة عمل الكيرياتين بالمنزل، والمكونات الصحيحة للطريقة، وسوف نتعرف أيضًا على أكثر من وصفة للكيرياتين الطبيعي.

مكونات طريقة كيراتين طبيعي لفرد الشعر

سوف نتعرف على وصفات متعددة لفرد الشعر بالكيراتين الطبيعي في المنزل ومكوناتها، منها:

وصفة الليمون مع جوز الهند

المكونات

نصف كوب حليب جوز هند.

ملعقة واحدة عصير ليمون.

نقوم بخلط المكونات السابقة جيدًا.

نضع الخليط داخل الثلاجة، ونتركه لمدة أربعة وعشرين ساعة.

في اليوم التالي نأتي بالخليط ونضعه على الشعر، ونتركه لمظة ثلاثون دقيقة.

نغسل الشعر بالماء والشامبو المخفف

يام تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

طريقة التحضيروصفة الحليب مع العسل

المكونات

نصف كوب حليب.

ملعقتان عسل نحل.

نخلط المكونات السابقة جيدًا.

نضع الخليط على الفور فوق الشعر.

سيتم توزيع الخليط دون ترك فراغات بالشعر.

قومي بتسريح الشعر باستخدام مشط من الخشب.

اتركيه على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين.

غسل الشعر بالماء والشامبو المخفف.

تصفيف الشعر بالطريقة المعتادة بوضع قليل من البلسم.

طريقة التحضيروصفة الخل والماء والزيوت النباتية

المكونات

خمس ملاعق من أحد الزيوت النباتية، مثل زيت الصبار أو الزيتون.

كوبان من الماء.

ملعقة خل أبيض.

في وعاء نضع الماء مع الزيت العشبي، ونتركه على النار حتى يغلي.

يتم إضافة الخل بعظ الغليان لمدة ثلاثون دقيقة.

ضعي الخليط على الشعر.

طريقة التحضير