طريقة عمل كريم القهوة والخل المعجزة في تبييض الجسم مثل الثلج

كريم القهوة والخل ، من الكريمات الفعالة التي أثبتت فاعليتها على البشرة، وهو من الكريمات السحرية التي تلعب دور كبير في تفتيح الجسم وشد الترهلات بطريقة سريعة، ويساعد على توحيد لون البشرة ويجدد خلاياها ويعيد لها شبابها من أول استعمال، وينظف الخلايا بعمق ويتخلص من الجراثيم المتراكمة تحت الجلد، ويمتلك العديد من الفوائد الجمالية التي تخص البشرة، ويمنح الكريم النعومة والترطيب للجلد، ويجعل ملمسه ناعم للغاية، ويعالج الكثير من الأمراض التي تخص الجلد مثل الالتهابات، والندبات، والبثور، والحبوب المزعجة، التي تواجه الكثير من النساء، وهناك الكثير من الكريمات الطبيعية المفيدة في علاج جميع مشاكل البشرة مثل كريم البطاطس والنشا الذي يحارب الشيخوخة، وكريم لبان الذكر الذي يحارب التجاعيد، وكريم الحلبة والخميرة الذي يعمل على توريد الخدود، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم القهوة والخل الطبيعي الذي يساعد على تفتيح الجسم من أول استعمال، كما يعمل على تبييض الجسم 10 درجات بالمنزل وبدون تكلفة.

مكونات كريم القهوة والخل

يحتوي هذا الكريم الرهيب في علاج جميع مشاكل البشرة على مكونات طبيعية وهى كما يأتي:-

ملعقة من القهوة المطحونة.

ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة والخل لتبييض الجسم بطريقة رهيبة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر بوله كبيرة ونضع بها جميع المكونات السابقة، ثم نقوم بخفقهم جيدًا بواسطة المضرب السلك حتى تمتزج المكونات جيداً مع بعضها وتصبح مثل الكريم. نقوم بأخذ دوش من الماء الفاتر حتى تتفتح المسام، ثم ندهن الكريم على الجسم ونتركه حتى يجف تماماً. نفرك الجسم جيداً حتى نتخلص من الاسمرار والجلد الميت. نقوم بغسل الجسم بالشاور حتى نتخلص من بقايا الكريم، وسوف تلاحظي الفرق من أول استعمال والجسم أصبح مثل بياض الثلج.

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