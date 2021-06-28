اعملي التومية السوري بالنشا والحليب في 3 دقايق بدون بيض 

التومية السوري بالنشا والحليب بدون بيض، تعد سلطة التومية من أنواع المُقبلات التي لا يستغنى عنها أي مطبخ سوري لأن يتم وتشات الشاورما بالدجاج أو الشاورما اللحمة، كما يتم إضافتها كصنف أساسي في الفتة السورية سواء كان فتة اللحمة أو فتة الدجاج، ومن خلال السطور التالية سوف نعرض عليكم المقادير والمكونات التفصيلية لتحضيرها وإعدادها بالخطوات لضمان عملها ونجاحها مائة بالمائة مثل المطاعم السورية تماما وبمكونات أقتصادية بدون تكاليف. مكونات ومقادير سلطة التومية السوري: ثلاثة ملاعق من النشا وتكون كبيرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة من الخل الأبيض وتكون كبيرة.

ملح.

ملعقة من الثوم المفروم وتكون كبيرة.

ربع كوب من الزيت المخصص بالطعام.

كوب من الحليب الدسم.

نصف كوب من الماء الفاتر. طريقة إعداد سلطة التومية السوري الأصلي: مكونات ومقادير سلطة التومية السوري:طريقة إعداد سلطة التومية السوري الأصلي: القيام في الخطوة الأولى بتحضير نصف كوب الماء ونضع به النشا حتى يتم ذوبانها تماما. ثم بعد ذلك قومي بتحضير إناء غويط وضعي به الماء المذاب به النشا على نار هادئة مع تحريكها بالمعلقة بلطف. يتم التحريك للخليط حتى يتم تماسكها تماما مثل المهلبية، بعدها نتركها لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تبرد تماما. بعد ذلك قومي بتحضير الخلاط الكهربائي، القيام بأضافة المهلبية الباردة بها ثم ضعي الحليب واخلطيهم جيدا لمدة خمسة دقائق. بعدها ضعي عليهم الزيت والملح والخل والثوم المفروم، بعدها نخلطهم كلهم سويا لمدة لا تقل عن عشرة دقائق حتى تصبح ملمسها كريمي، وبذلك قد انتهينا من تحضير سلطة التومية. مقادير ومكونات التومية بالمايونيز: ربع كوب من المايونيز.

ثلاثة ملاعق من النشا وتكون كبيرة.

ملعقة من عصير الليمون تكون كبيرة.

ملعقة خل أبيض كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب من زيت الطعام.

كوب من الحليب الدسم.

نصف كوب من الماء الفاتر. طريقة تحضير سلطة التومية بالمايونيز: حضري الماء وضعي بها النشا حتى يتم ذوبانها تماما. قومي بتحضير إناء غويط وضعي النشا بالماء على النار مع تحريكها حتى يتم عملها مثل المهلبية. مقادير ومكونات التومية بالمايونيز:طريقة تحضير سلطة التومية بالمايونيز: الوسوم

التومية السوري بالنشا والحليب بدون بيض، تعد سلطة التومية من أنواع المُقبلات التي لا يستغنى عنها أي مطبخ سوري لأن يتم وتشات الشاورما بالدجاج أو الشاورما اللحمة، كما يتم إضافتها كصنف أساسي في الفتة السورية سواء كان فتة اللحمة أو فتة الدجاج، ومن خلال السطور التالية سوف نعرض عليكم المقادير والمكونات التفصيلية لتحضيرها وإعدادها بالخطوات لضمان عملها ونجاحها مائة بالمائة مثل المطاعم السورية تماما وبمكونات أقتصادية بدون تكاليف. مكونات ومقادير سلطة التومية السوري: ثلاثة ملاعق من النشا وتكون كبيرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة من الخل الأبيض وتكون كبيرة.

ملح.

ملعقة من الثوم المفروم وتكون كبيرة.

ربع كوب من الزيت المخصص بالطعام.

كوب من الحليب الدسم.

نصف كوب من الماء الفاتر. طريقة إعداد سلطة التومية السوري الأصلي: مكونات ومقادير سلطة التومية السوري:طريقة إعداد سلطة التومية السوري الأصلي: القيام في الخطوة الأولى بتحضير نصف كوب الماء ونضع به النشا حتى يتم ذوبانها تماما. ثم بعد ذلك قومي بتحضير إناء غويط وضعي به الماء المذاب به النشا على نار هادئة مع تحريكها بالمعلقة بلطف. يتم التحريك للخليط حتى يتم تماسكها تماما مثل المهلبية، بعدها نتركها لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تبرد تماما. بعد ذلك قومي بتحضير الخلاط الكهربائي، القيام بأضافة المهلبية الباردة بها ثم ضعي الحليب واخلطيهم جيدا لمدة خمسة دقائق. بعدها ضعي عليهم الزيت والملح والخل والثوم المفروم، بعدها نخلطهم كلهم سويا لمدة لا تقل عن عشرة دقائق حتى تصبح ملمسها كريمي، وبذلك قد انتهينا من تحضير سلطة التومية. مقادير ومكونات التومية بالمايونيز: ربع كوب من المايونيز.

ثلاثة ملاعق من النشا وتكون كبيرة.

ملعقة من عصير الليمون تكون كبيرة.

ملعقة خل أبيض كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب من زيت الطعام.

كوب من الحليب الدسم.

نصف كوب من الماء الفاتر. طريقة تحضير سلطة التومية بالمايونيز: حضري الماء وضعي بها النشا حتى يتم ذوبانها تماما. قومي بتحضير إناء غويط وضعي النشا بالماء على النار مع تحريكها حتى يتم عملها مثل المهلبية. مقادير ومكونات التومية بالمايونيز:طريقة تحضير سلطة التومية بالمايونيز:

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