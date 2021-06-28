خلطة كريم نيفيا مع النشا لتفتيح البشرة وترطيبها ١٠ درجات فوري

كريم نيفيا مع النشا من الكريمات التى تساعد فى تفتيح البشرة وترطيبها فى نفس الوقت، وبما ان الكثير من النساء يبحثون عن الطرق الأكثر فاعلية لتفتيح البشرة فى وقت قصير وأيضاً لا تسبب مشاكل للبشرة، لذلك سوف نقدم لكم هذا الخليط الذى سوف يوفر لنا التفتيح والترطيب فى نفس الوقت، ويجعلنا نحصل على تفتيح آمن وفعال ويجعل البشرة تفتتح ١٠ درجات عن الأول، ويجعلكى تحصلين على بشرة ناصعة البياض وناعمة مثل بشرة الأطفال، فهذا الكريم المرطب يحتوي فى تركيبه على البانثينول والجلسرين اللذان يعملان على تغذية وترطيب البشرة بعمق، ولذلك خلط هذا الكريم مع النشا سوف يساعد جداً فى تفتيح البشرة، وسوف اقدم لكم متابعينا الكرام اليوم مكونات وطريقة استخدام خليط كريم نيفيا مع النشا لتفتيح البشرة. مكونات كريم نيفيا مع النشا مكونات كريم نيفيا مع النشا يتكون كريم نيفيا مع النشا من مكونات سهلة جدا وبسيطة وهى كمايلي: ٢ ملعقة كبيرة من الكريم.

ملعقة كبيرة من النشا.

القليل من ماء الورد. طريقة الاعداد والاستخدام طريقة الاعداد والاستخدام طريقة عمل كريم نيفيا مع النشا بسيطة جدا وأيضاً طريقة استخدامه سهلة جداً وهى كالتالي: نقوم بإحضار عبوة نظيفة وجافة من الزجاج أو البلاستيك. ونضع بها ملعقتين كبيرتين من الكريم وملعقة كبيرة من النشا ونخلطهم جيداً. ثم نخفف الخليط السابق بالقليل من ماء الورد حتى يمتزج الخليط مع بعضه تماماً. ونغلق العبوة جيداً ونحتفظ بها فى درجة حرارة الغرفة. ويجب علينا قبل وضع الكريم غسل البشرة جيداً بالغسول المناسب أو الماء والصابون للتخلص من الأتربة للبشرة وننشفها جيداً. ونقوم بوضع الكريم مرتين فى اليوم مرة فى الصباح ومرة أخرى في المساء. ونترك الكريم على الوجه لمدة من ٢٠:٣٠ دقيقة وبعد ذلك يغسل الوجه بالماء الدافئ. ثم الماء البارد وبعد ذلك نستخدم التونر المناسب من ماء الورد أو أى توتر تفضلونه للحصول على بشرة صافية وجميلة وخالية من العيوب. مع المداومة على وضع الكريم حتى نحصل على درجة التفتيح التى نريدها. وبهذا سوف نحصل على بشرة ناصعة البياض وناعمة مثل بشرة الأطفال ونحصل على درجة تفتيح ١٠ درجات. الوسوم

كريم نيفيا مع النشا من الكريمات التى تساعد فى تفتيح البشرة وترطيبها فى نفس الوقت، وبما ان الكثير من النساء يبحثون عن الطرق الأكثر فاعلية لتفتيح البشرة فى وقت قصير وأيضاً لا تسبب مشاكل للبشرة، لذلك سوف نقدم لكم هذا الخليط الذى سوف يوفر لنا التفتيح والترطيب فى نفس الوقت، ويجعلنا نحصل على تفتيح آمن وفعال ويجعل البشرة تفتتح ١٠ درجات عن الأول، ويجعلكى تحصلين على بشرة ناصعة البياض وناعمة مثل بشرة الأطفال، فهذا الكريم المرطب يحتوي فى تركيبه على البانثينول والجلسرين اللذان يعملان على تغذية وترطيب البشرة بعمق، ولذلك خلط هذا الكريم مع النشا سوف يساعد جداً فى تفتيح البشرة، وسوف اقدم لكم متابعينا الكرام اليوم مكونات وطريقة استخدام خليط كريم نيفيا مع النشا لتفتيح البشرة. مكونات كريم نيفيا مع النشا مكونات كريم نيفيا مع النشا يتكون كريم نيفيا مع النشا من مكونات سهلة جدا وبسيطة وهى كمايلي: ٢ ملعقة كبيرة من الكريم.

ملعقة كبيرة من النشا.

القليل من ماء الورد. طريقة الاعداد والاستخدام طريقة الاعداد والاستخدام طريقة عمل كريم نيفيا مع النشا بسيطة جدا وأيضاً طريقة استخدامه سهلة جداً وهى كالتالي: نقوم بإحضار عبوة نظيفة وجافة من الزجاج أو البلاستيك. ونضع بها ملعقتين كبيرتين من الكريم وملعقة كبيرة من النشا ونخلطهم جيداً. ثم نخفف الخليط السابق بالقليل من ماء الورد حتى يمتزج الخليط مع بعضه تماماً. ونغلق العبوة جيداً ونحتفظ بها فى درجة حرارة الغرفة. ويجب علينا قبل وضع الكريم غسل البشرة جيداً بالغسول المناسب أو الماء والصابون للتخلص من الأتربة للبشرة وننشفها جيداً. ونقوم بوضع الكريم مرتين فى اليوم مرة فى الصباح ومرة أخرى في المساء. ونترك الكريم على الوجه لمدة من ٢٠:٣٠ دقيقة وبعد ذلك يغسل الوجه بالماء الدافئ. ثم الماء البارد وبعد ذلك نستخدم التونر المناسب من ماء الورد أو أى توتر تفضلونه للحصول على بشرة صافية وجميلة وخالية من العيوب. مع المداومة على وضع الكريم حتى نحصل على درجة التفتيح التى نريدها. وبهذا سوف نحصل على بشرة ناصعة البياض وناعمة مثل بشرة الأطفال ونحصل على درجة تفتيح ١٠ درجات.

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